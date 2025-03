Claude, l’assistente AI di nuova generazione sviluppato da Anthropic, ora può effettuare ricerche su Internet e fornire risposte più aggiornate e pertinenti all’utente. Con la ricerca sul web, Claude ha infatti accesso a eventi e informazioni molto più recenti, aumentando il livello di precisione in tutte quelle attività che possono beneficiare dei dati più recenti.

Come mostra il sito internet ufficiale, nel momento in cui Claude incorpora nelle sue risposte informazioni provenienti dal web, fornirà anche le fonti dirette, in modo che l’utente possa facilmente verificarle.

È la stessa Anthropic a svelare quali sono alcune delle attività che potrebbero trovare facile valore aggiunto grazie a questa novità. Per esempio, gli analisti finanziari possono valutare i dati di mercato attuali, i report sugli utili e le tendenze del settore per prendere decisioni di investimento migliori e più consapevoli.

Chi invece va alla ricerca di prodotti da acquistare sul web, può confrontare le caratteristiche delle ultime soluzioni presenti sul mercato, i loro prezzi e le loro recensioni su più fonti, per prendere decisioni di acquisto più consapevoli.

Ricordiamo infine che la funzione di ricerca sul web di Claude è disponibile in anteprima per tutti gli utenti Claude a pagamento, ma solo negli Stati Uniti: il supporto per gli utenti del piano gratuito e per gli altri mercati dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Per verificare se il proprio piano è già integrabile con la funzione di ricerca, basta controllare la presenza della relativa funzione tra le impostazioni del proprio profilo e iniziare una conversazione con Claude 3.7 Sonnet. Alla data odierna, dalle verifiche effettuate in redazione, il mercato italiano non risulta ancora essere abilitato a questa funzione né sul piano a pagamento, né su quello gratuito.