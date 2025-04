La giornata di ieri ha visto Motorola conquistare la scena mediatica internazionale grazie alla presentazione ufficiale degli attesissimi Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60 ed Edge 60 Pro. L’evento di presentazione è stato anche l’occasione per presentare le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma anche i nuovi accessori della famiglia Moto Things. Motorola ha infatti mostrato in anteprima gli auricolari Moto Buds Loop e il fitness tracker Moto Watch Fit. Si tratta di due dispositivi wearable progettati per integrarsi con l’ecosistema Moto, offrendo agli utenti funzionalità avanzate (anche e soprattutto grazie all’intelligenza artificiale) e un design distintivo (frutto della collaborazione con partner esclusivi come Bose e Swarovski).

Moto Buds Loop, i primi auricolari open-ear di Motorola

Stile, comfort e tecnologia all’avanguardia: queste le parole chiave dei nuovi Moto Buds Loop, i primi auricolari open-ear dell’azienda statunitense. Questi auricolari si contraddistinguono per un design ultraleggero e una silhouette raffinata per adattarsi al meglio all’orecchio e assicurare un comfort costante anche dopo diverse ore di utilizzo.

Tra le particolarità di Moto Buds Loop che meglio ne esprime lo stile, Motorola ha previsto la sfumatura French Oak curata da Pantone che prevede cristalli Swarovski. È una versione particolare degli auricolari che, ispirandosi al mondo dei gioielli, consente di valorizzare ancora di più l’idea di indossare un accessorio tecnologico. Oltre alla versione French Oak i Moto Buds Loop saranno disponibili anche nella colorazione Trekking Green, curata sempre da Pantone. Da sottolineare anche l’utilizzo di materiali resistenti e un design idrorepellente che aumenta la longevità degli auricolari e la loro capacità di sopportare l’usura dell’utilizzo quotidiano.

Dal punto di vista hardware gli auricolari possono essere utilizzati con qualsiasi dispositivo (grazie alla connessione Bluetooth), ma riservano funzionalità aggiuntive se abbinati ai device Motorola. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, gli utenti possono accedere ad azioni specifiche (come avviare una registrazione o ricevere un riepilogo delle notifiche) tramite l’utilizzo della voce. Gli auricolari supportano anche la tecnologia Smart Connect che consente di passare velocemente da un dispositivo Motorola a un Lenovo senza interruzioni.

Inoltre, gli auricolari Moto Buds Loop integrano la tecnologia Sound by Bose, l’audio spaziale, la tecnologia Crystal Talk AI e i driver ironless da 12 mm. Il risultato è un’esperienza audio ricca, profonda e coinvolgente sia durante la riproduzione di brani musicali che quando si guarda un film o si effettua una telefonata. Dal punto di vista dell’autonomia, gli auricolari Moto Buds Loop assicurano un utilizzo continuativo fino a 8 ore con una singola ricarica e un totale di 37 ore utilizzando solamente la custodia.

Gli auricolari Moto Buds Loop saranno in vendita da maggio a 149€ per la versione Trekking Green, mentre quella French Oak in collaborazione con Swarovski sarà disponibile a partire da giugno a 299€.

Moto Watch Fit, il fitness tracker con caratteristiche da smartwatch

Innovazione tecnologica, stile raffinato e connettività fluida, queste invece le caratteristiche del fitness tracker Moto Watch Fit. Compatibile con qualsiasi dispositivo Android, è un dispositivo wearable dotato di display OLED da 1,9” con protezione Corning Gorilla Glass 3 e una luminosità di 1000 nit. Il dispositivo viene fornito in dotazione con il cinturino nella sfumatura Trekking Green di Pantone, ma può essere sostituito anche con cinturini da 22 mm di terze parti.

Dal display di Moto Watch Fit è possibile visualizzare le informazioni sulle proprie sessioni di allenamento (supporta oltre 100 modalità sportive), ma anche controllare le notifiche dello smartphone, gestire la riproduzione musicale degli auricolari e personalizzare i quadranti. Moto AI consente, tramite un semplice prompt testuale, di creare sfondi originali. Come ogni fitness tracker che si rispetti, anche Moto Watch Fit supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, delle calorie e della qualità del sonno. Inoltre, integra il sensore GPS per migliorare ulteriormente la precisione delle rilevazioni dei propri allenamenti, specialmente quelli all’aria aperta.

Con una resistenza all’acqua di 5 ATM, un livello di protezione IP68 e una batteria che assicura un’autonomia di 16 giorni con una sola ricarica, Moto Watch Fit si candida a essere un dispositivo molto interessante, anche in virtù del prezzo di lancio. Il dispositivo, infatti, sarà disponibile in Italia a partire dal mese di maggio a 99€.