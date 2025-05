Tra le aziende che espongono al Computex c’è anche Lian Li, un brand che non ha bisogno di tante presentazioni e che giocando in casa ogni anni riserva solitamente le migliori novità per la fiera di Taipei.

Questa edizione 2025 non fa eccezione e allo stand Lian Li abbiamo visto diversi prodotti, alcuni più interessanti di altri, ma comunque tutti degni di nota in quanto sappiamo bene che il produttore è attivo soprattutto nel segmento case, sistemi di raffreddamento e alimentatori, ambiti dove cerca sempre di innovare con interessanti idee e tecnologie. Ma vediamo tutto in dettaglio.

I nuovi case Lian Li sono l’ideale per le build gaming enthusiast

Iniziamo quindi con i case, più precisamente con un cavallo di battaglia di casa Lian Li, ovvero la serie Lancool, ampliata dall’azienda con due nuovi modelli, Lancool 217 INF e Lancool 4. Lancool 217 INF mantiene praticamente il design del modello 217 standard, puntando questa volta sull’illuminazione ARGB e un pannello frontale con effetto a specchio (Infinity Mirror) che però non risulta chiuso, ma dotato di particolari feritoie per ottimizzare l’airflow.

In dotazione troviamo due grandi ventole ARGB da 170 mm sul frontale e una da 140 mm sul retro, quindi in estrazione. Il sistema di illuminazione può essere gestito col controller integrato, senza dimenticare il ricevitore L-Wireless che permette di fare tutto senza fili.

Il Lancool 4 non è da meno ma punta all’utenza che mira a una build monocromatica o comunque non eccessivamente colorata, optando come molte altre soluzioni per un look tutto in nero. Decisamente accattivante in quanto a estetica e design, questo caso offre pannelli finestrati su tre lati che lasciano intravedere l’interno e la componentistica.

Al pari del 217 INF, i pannelli in vetro sono forati e, almeno quello frontale, predisposto per accogliere tre ventole PBT da 140 mm (incluse); a quanto pare sul lato c’è posto anche per altre tre ventole da 120 mm, mentre il telaio è predisposto per offrire una camera indipendente per l’alimentatore che, stando a Lian Li, è realizzata per favorire anche un raffreddamento ottimale della scheda grafica.

I case Lian Li O11D Mini V2, Vector V200 e DAN B4

Al Computex arriva anche una nuova versione di O11D Mini, ovvero la versione 2, davvero bella grazie al doppio vetro in temperato ma interessante anche per altre chicche come la base leggermente inclinata per favorire un maggiore afflusso di aria fredda verso la GPU. Questo case supporta schede madri con connettori inversi, inoltre il pannello laterale presenta un’area in mesh sporgente per ospitare un alimentatore ATX, mantenendo al contempo un ingombro complessivo compatto. In dotazione troviamo delle staffe di supporto per la GPU e il cavo della scheda madre a 24 pin, contribuendo a ridurre le sollecitazioni e a mantenere un layout ordinato.

Il Lian Li Vector V200 invece presenta un design più slanciato, sempre con doppio vetro temperato che mette in mostra i componenti e parte inferiore del telaio inclinata per favorire l’airflow. L’azienda però non si ferma qui e integra un display LCD da 8,8″ nella parte inferiore del pannello laterale (in vetro), abbinato per l’occasione con un aspetto senza bordi a un pannello touch per accensione/spegnimento e controllo dell’illuminazione.

Chiudiamo con i case segnalando il DAN B4, una soluzione totalmente differente per design in quanto presenta un esterno interamente in alluminio con pannelli laterali a nido d’ape per garantire un passaggio ottimale dell’aria.

Su DAN B4 si possono installare schede madri mATX, alimentatori ATX da 140 mm, AIO da 280 / 360 mm e GPU a 4 slot fino a 360 mm di lunghezza, senza dimenticare l’ordine dei cavi con il comodo supporto modulare per l’orientamento verticale, utile per nascondere i cavi I/O posteriori della scheda madre.

La camera d’aria dedicata per la modalità verticale migliora il raffreddamento della GPU, inoltre può ospitare fino a tre ventole da 120 mm o due da 140 mm; a proposito di ventole e airflow, il produttore offre in bundle due ventole sottili da 120 x 120 x 15 mm.

Lian Li HydroShift: i dissipatori AiO si aggiornano con tante novità

Passiamo ai dissipatori per CPU a liquido AiO per segnalare invece il bellissimo e sicuramente esagerato HydroShift III, uno dei sistemi All-n-One più elaborati, curati e performanti che possiamo reperire sul mercato. Dotato di uno schermo curvo con risoluzione 2K per un’esperienza di visualizzazione immersiva, questo impianto è dotato anche di un modulo dello schermo è motorizzato, consentendo la rotazione orizzontale e il movimento verticale, in modo che gli utenti possano regolare l’angolazione in base alle proprie esigenze di configurazione e alle proprie preferenze di visualizzazione.

Sopra la pompa è montata una ventola di raffreddamento VRM, progettata per raffreddare attivamente i moduli RAM e la zona socket; rimanendo in tema di cooling, il design a tubi nascosti garantisce un’estetica pulita e minimalista, abbinato a un utilizzo di tubi metallici con struttura rigida, consentendo agli utenti di creare percorsi di tubi piegati con precisione e visivamente puliti.

Lian li ha mostrato anche il modello HydroShift II, altrettanto valido ma con un display LCD quadrato da 3,4″ che offre un refresh sino a 60 hertz. Anche qui troviamo il design con tubi nascosti e illuminazione ARGB personalizzabile, il tutto con un occhio di riguardo alle prestazioni visto che la pompa in dotazione può spingersi sino alla bellezza di 3.800 RPM.

Tutti gli alimentatori PC targati Lian Li (fino a 1.600 watt)

Tante novità arrivano anche per il mercato alimentatori PC, non solo per sistemi consumer e build gaming, ma anche per workstation ad alto profilo che necessitano di un’erogazione importante. In tale contesto l’azienda ha mostra la serie DWS, ottimizzata per workstation e capace di erogare 1.600 watt sul suo modello di punta. Parliamo di alimentatori 80 Plus Titanium, quindi il top dell’efficienza, senza dimenticare il cablaggio modulare e monitoraggio digitale in tempo reale di temperature e consumi.

Per chi guarda a qualcosa di meno estremo, ma sempre in fascia alta e con particolari funzionalità, Lian Li offre gli alimentatori serie RS, con una capacità da 850 watt a 1.200 watt e certificazione 80 Plus Gold. Tra le peculiarità di questa gamma c’è di sicuro la porta girevole per il cavo di alimentazione, opzione che consente agli utenti di scegliere la direzione di uscita del cavo per un instradamento più pulito e un collegamento più semplice. Anche il connettore di alimentazione 24 pin della scheda madre è stato spostato lateralmente per un collegamento più vicino e diretto alle schede madri, infine l’hub rimovibile offre connettività aggiuntiva per gli accessori e una migliore modularità.

Un’altra proposta diretta alla fascia alta e in particolare alle build con schede grafiche e schede madri last gen è Lian Li SP Series, unità di alimentazione modulari con potenza fino a 1.000 watt certificazione 80 Plus Platinum e supporto completo per le specifiche ATX 3.1 e PCI-E 5.1 (con tanto di connettori).

Scendendo ancora di fascia troviamo a chiudere gli alimentatori Lian Li RB con certificazione 80 Plus Bronze, potenza fino a 750 watt e conformità ATX 3.1 / PCI-E 5.1.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Lian Li annunciati a Computex 2025