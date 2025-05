ASUS è protagonista del COMPUTEX 2025. Come ogni anno, infatti, l’azienda taiwanese si presenta all’evento con tante novità che anticipano quelli che saranno i nuovi prodotti in arrivo nel corso dei prossimi mesi. L’edizione di quest’anno, non è una sorpresa, è incentrata sull’intelligenza artificiale e sulla presentazione di nuovi prodotti dedicati allo sfruttamento delle funzionalità IA.

ASUS ha definito le novità svelate al COMPUTEX come un “ecosistema AI completo” in grado di andare “oltre il tradizionale ambito PC, abbracciando una vasta gamma di settori applicativi“. L’azienda ha scelto di concentrarsi sul mondo del lavoro e sulle soluzioni per la produttività lasciando allo stand ASUS ROG il compito di mostrare le novità dedicate al settore del gaming.

Andiamo, quindi, a scoprire quali sono le novità presentate da ASUS in occasione della nuova edizione del COMPUTEX.

I nuovi prodotti Expert

Tra le novità di ASUS c’è un importante aggiornamento per la linea di PC Expert. L’azienda ha presentato, infatti, la serie ExpertBook P3 (PM3406/PM3606) composta da notebook con display da 14 e 16 pollici e batteria da 70 Wh. Al debutto anche le serie ExpertCenter P600 (PM640/PM670) e ExpertCenter P700 (PM700M/PM700S) che comprendono i primi ASUS All-in-One (da 24 pollici e 27 pollici, con pannello touch Full HD) e desktop a torre dotati di certificazione PC Copilot+ grazie a una NPU da 50 TOPS.

Zenbook, Vivobook, ProArt e Chromebook

Tra le novità mostrate da ASUS troviamo anche ASUS Zenbook A14 (UX3407) con chip Snapdragon e un design leggero che, grazie a particolari soluzioni tecniche e all’impiego di materiali avanzati, riduce il peso del laptop a meno di 1 chilogrammo. C’è anche il nuovo ASUS Vivobook S14 (S3407QA), un altro Copilot+ PC dotato di Snapdragon X e di un display da 14 pollici (disponibile anche con pannello OLED).

ASUS ha svelato anche i nuovi ASUS Chromebook Plus CX14 e ASUS Chromebook Plus CX15. La nuova generazione di portatili con ChromeOS dell’azienda può sfruttare il processore Intel Core 3 e fino a 16 GB di memoria RAM da abbinare al pannello da 14 pollici oppure al pannello da 15 pollici per sfruttare l’intelligenza artificiale di Google integrata nel sistema operativo.

ASUS ha annunciato anche il debutto di ProArt P16 (H7606). Si tratta del primo notebook con certificazione NVIDIA Studio che propone le schede video NVIDIA RTX 50 per laptop oltre al processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 fino a 50 TOPS. Il notebook è dotato di un display touch OLED ed è configurabile con fino a 64 GB di memoria RAM.

C’è la possibilità di sfruttare la suite ASUS AI-powered con varie funzionalità pensate per sfruttare l’intelligenza artificiale come MuseTree, uno strumento di generazione di immagini AI, StoryCube, un gestore di risorse alimentato dall’AI, e GlideX, per la condivisione e il controllo dello schermo su più dispositivi.

Gli accessori

Da segnalare anche il debutto di diverse periferiche di nuova generazione come ASUS 100W USB-C GaN Charger, caricabatterie compatto che sfrutta la tecnologia al nitruro di gallio (GaN) per massimizzare l’efficienza durante la ricarica rapida. C’è poi ASUS USB-C Stand Dock: si tratta di una docking station 10 in 1 che offre tantissime porte da abbinare al proprio laptop.

Al debutto c’è anche la tastiera meccanica ASUS Jelly75 Keyboard KD201, caratterizzata da un design inedito e colorazioni molto particolari (bianco e verde) e dalla possibilità di sfruttare tre modalità di connessione (2,4 GHz, USB e Bluetooth). Debutta anche ASUS Wireless Mouse MD105, con connettività dual-mode Bluetooth e 2,4GHz e varie opzioni per regolare il DPI, fino a 2400, un clic silenzioso e un funzionamento molto fluido.