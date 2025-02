Al CES di Las Vegas, fiera che ha inaugurato il 2025 del panorama tecnologico, ASUS ha mostrato tantissime novità consumer e business, tra notebook, NUC e computer desktop, ma anche tantissime novità a marchio ASUS ROG destinate al mondo del gaming.

Dotati di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080 e 5070 Ti di fascia laptop, tutti i nuovi notebook da gaming che l’azienda ha presentato al CES sono ora disponibili al pre-ordine in Italia.

In Italia partono i pre-ordini dei nuovi notebook da gaming ASUS ROG

Come anticipato in apertura, ASUS ha annunciato l’apertura dei pre-ordini per i nuovi notebook da gaming della gamma ROG che possono contare sulle più recenti (e potenti) GPU NVIDIA di fascia laptop, ovvero le GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 Ti.

I modelli già disponibili al pre-ordine, su Amazon e presso i Gold Store, sono tre, tutti di fascia alta e fascia top, e promettono prestazioni senza compromessi, anche con gli ultimi ritrovati nel campo dell’intelligenza artificiale, configurandosi come il compagno ideale per i videogiocatori e per i creatori di contenuti più esigenti.

ASUS ROG Strix SCAR 16/18 (2025)

Partiamo dal modello di punta della nuova gamma ROG, ovvero lo Strix SCAR disponibile sia in versione da 18 che in versione da 16 pollici con display ROG NEBULA HDR 2,5K in 16:10, dotato di retroilluminazione mini-LED e in grado di spingersi fino a un refresh rate pari a 240 Hz.

Questo laptop combina hardware da top di gamma, un software all’avanguardia e un sistema di dissipazione progettato da ASUS per tenere a bada i bollenti spiriti delle CPU (Intel Core Ultra 9 di seconda generazione) e massimizzare le performance.

Su questi modelli troviamo anche le schede video NVIDIA GeForce RTX 5090 che, grazie al TGP massimo di 175 W, il supporto ad Advanced Optimus e agli ultimi algoritmi IA come DLSS 4 e Frame Generation, trasmettono un’esperienza in gioco simile a quella offerta dai computer desktop.

Il nuovo notebook ROG Strix SCAR 18 (2025) nella versione G835LX (Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 da 24 GB) è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo consigliato di 4.999 euro. La data di uscita è indicata nel 27 aprile 2025.

Anche il nuovo notebook ROG Strix SCAR 16 (2025) è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo consigliato di 4.799 euro (per la versione G635LX con Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 da 24 GB) o al prezzo consigliato di 3.999 euro (per la versione G635LW con Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16 GB). In entrambi i casi, la data di uscita è indicata nel 15 giugno 2025.

ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)

Un gradino sotto troviamo il nuovo ROG Zephyrus G16 che offre un display ROG NEBULA OLED da 16 pollici (risoluzione 2,5K, refresh rate fino a 240 Hz) e si presenta con un design decisamente più sobrio e compatto.

Anche questo noteboook ruota attorno alle CPU Intel Core Ultra 9 di seconda generazione ma, in questo caso, troviamo la versione “285H” (in luogo della 275HX); per quanto concerne la scheda video, esso può contare sulla RTX 5070 Ti che. In generale, si configura come il giusto mix tra potenza, precisione e stile.

Il nuovo notebook ROG Zephyrus G16 (2025) nella versione GU605CR (con Intel Core Ultra 9 285H, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12 GB) è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo consigliato di 3.599 euro. La data d’uscita è indicata nel 15 giugno 2025.

ASUS ROG Strix G16 (2025)

Ancora sotto troviamo il nuovo ROG Strix G16, l’unico del lotto che ruota attorno a una CPU targata AMD, ovvero il potentissimo Ryzen 9 9955HX3D, e alla GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop. Sul fronte del raffreddamento, troviamo il nuovo sistema ROG Intelligent Cooling.

In questo caso, il notebook offre un display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione FHD+ (in 16:10), refresh rate a 165 Hz e rivestimento opaco anti-riflesso.

Il nuovo notebook ROG Strix G16 (2025) nella versione G614PR (con AMD Ryzen 9 DRAGON RANGE HX, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12 GB) è già pre-ordinabile su Amazon al prezzo consigliato di 2.799 euro. La data d’uscita è, anche per lui, indicata nel 15 giugno 2025.