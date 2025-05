In occasione del COMPUTEX 2025, che apre le porte in queste ore, ASUS ROG ha svelato le ultime novità della sua gamma di prodotti, presentando alla fiera con uno stand esperienziale a tema The ROG Lab. All’evento, il brand si è confermato un importante punto di riferimento del settore tech anche grazie ai numeri ottenuti ai COMPUTEX Best Choice Awards 2025. Andiamo a scoprire tutte le novità mostrate da ASUS ROG in occasione dell’evento.

The ROG Lab

ASUS ROG ha realizzato un’enorme area per i visitatori di COMPUTEX 2025, con ben cinque aree immersive (FUTURE GAMER, ILLUMOTION, MECHANO, HUMANLINK e CODEVERSE). Ogni area è dedicata a un aspetto unico del gaming secondo l’azienda e mostra le ultime novità della gamma del brand oltre a soluzioni avanzate come l’ecosistema ASUS BTF (back to the Future) per l’assemblaggio di PC con design pulito e senza cavi a vista (ora c’è il supporto anche alle schede RTX 50), vari concept e diverse custom build che sfruttano le ultime produzioni dell’azienda, come le schede video ROG Astral.

Due monitor esclusivi

Tra le novità mostrate al COMPUTEX 2025 da ASUS ROG c’è il nuovo ROG Strix Ace XG248QSG. Si tratta del monitor da gaming più veloce al mondo. Il modello in questione è dotato di un pannello Super TN con risoluzione Full HD e una diagonale di 24,1 pollici.

Il pannello può raggiungere un refresh rate massimo di ben 610 Hz, massimizzando la fluidità del gameplay e minimizzando l’input lag (pari ad appena 0,8 ms, il 56% in meno rispetto ai diretti concorrenti), con anche un tempo di risposta ridotto a 0,1 ms.

Il monitor include la tecnologia ELMB 2 che migliora la luminosità, fino al 65%, e riduce la sfocatura. Da segnalare anche il supporto a diverse tecnologie di Refresh Rate Variabile (VRR), tra cui G-SYNC, AdaptiveSync e FreeSync Premium. Per liberare spazio dalla scrivania, inoltre, il monitor riduce del 30% l’ingombro del supporto, rispetto ad altri modelli XG.

Un altro protagonista dello stand ASUS ROG alla fiera è rappresentato da ROG Strix OLED XG34WCDMTG. Si tratta di un monitor QD-OLED da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440 × 1440 pixel) e con refresh rate massimo di 240 Hz. Si tratta di un vero e proprio “smart monitor”.

Questo modello è dotato di Google TV e può sfruttare l’applicazione GeForce NOW pre-installata oltre a tutte le altre funzioni della piattaforma smart di Google. Da segnalare anche il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision e la possibilità di sfruttare la connettività Wi-Fi 6.

Tastiere, mouse e sedie da gaming

ASUS ROG ha svelato anche la nuova ROG Falcata, una tastiera da gaming splittabile al 75% e progettata per garantire prestazioni elevate e la possibilità di adattarsi a diverse configurazioni di gioco. Tra le specifiche troviamo gli switch magnetici ROG HFX V2 oltre a un polling rate di 8000Hz e fino a 610 ore di autonomia. La tastiera può sfruttare il collegamento ROG SpeedNova a 2,4 GHz oltre al Bluetooth e al collegamento cablato. Da segnalare anche una corsa personalizzabile da 0,1 a 3,5 mm per i tasti.

Per il settore esports arriva anche ROG Harpe II Ace. Si tratta della nuova generazione del mouse da gaming di ASUS ROG che è stato progettato in collaborazione con professionisti del settore. Il mouse è realizzato in nylon a base biologica, per ridurre al minimo il peso (pari a 48 grammi) ed è dotato di tecnologia ROG SpeedNova 8K con un polling rate fino a 8000Hz. Da segnalare anche il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 dpi con tecnologia track-on-glass e gli switch ottici ROG. Il mouse può essere abbinato al tappetino gaming ROG Sheath II XXL, realizzato in un tessuto pensato per garantire un miglioramento della dissipazione del calore.

ASUS ROG ha anche svelato le nuove sedute da gaming, ottimizzate per garantire il massimo comfort anche dopo ore di utilizzo. Tra le novità c’è la nuova ROG Courser con sistema Dynamic Synchronized Reclining, per un’inclinazione regolabile da 90° a 155°, poggiatesta magnetico e rimovibile, rivestimento in pelle sintetica e strisce luminose RGB. Debutta anche la ROG Destrier Core Moonlight White, nuova sedia basata sulla versione nera lanciata lo scorso anno e pensata per i setup “total white”, sempre più diffusi tra i videogiocatori.

Notebook e desktop con RTX 50

ROG ha mostrato anche la nuova gamma di notebook con RTX 50. In particolare, sono stati esposti i modelli di punta della gamma Strix come Strix SCAR 16/18 (G635/G835), Strix G16 (G615/G614) e Strix G18 (G815/G814) oltre alla nuova serie ROG Zephyrus, con i modelli Zephyrus G16 (GU605/GA605) e Zephyrus G14 (GA403).

L’azienda ha mostrato, nuovamente, anche il ROG Flow Z13, l’interessante tablet da gaming, e il ROG XG Mobile, dock per GPU esterna con supporto a Thunderbolt 5. Debutto assoluto per i nuovi ROG G700 (G700/GM700). Si tratta della nuova generazione di desktop da gaming con AMD Ryzen 9 9950X3D o Intel Core Ultra 9 285K e con la possibilità di montare schede video NVIDIA RTX 50 fino alla top di gamma RTX 5090.

Le novità ASUS TUF

Novità anche per ASUS TUF Gaming. In occasione del COMPUTEX, infatti, sono stati presentati i nuovi laptop da gaming di fascia “bassa” con RTX 5050 e RTX 5060. A disposizione degli utenti ci sono due serie differenti:

TUF Gaming A16 (FA608) con CPU fino a AMD Ryzen 9 8940HX.

TUF Gaming F16 (FX608) con CPU fino a Intel Core Ultra 9 275HX

C’è anche il nuovo TUF Gaming A18 (FA808) con display da 18 pollici, processore AMD Ryzen 7 260 e una RTX 5070 Laptop GPU. Si rinnova anche il compatto TUF Gaming A14 (FA401) che può contare sulla RTX 5060 per laptop. Tra i desktop si segnala il debutto di TUF Gaming T500 (T500) con Intel Core i7-13620H e scheda video RTX 5060 Ti.

Da notare anche il nuovo TUF Gaming TUF-BE9400, il router tri-band WiFi 7 che include il supporto Multi-Link Operation (MLO) e un’efficienza incrementata del 20% nella trasmissione dei dati rispetto ai modelli Wi-Fi 6/6E.