Samsung annuncia in queste ore una novità che renderà felici gli amanti del gaming possessori di TV OLED del produttore: sta arrivando il supporto a NVIDIA G-SYNC, che offrirà un gameplay ancora più fluido, una bassa latenza e una maggiore reattività per soddisfare le esigenze degli appassionati di videogiochi.

In arrivo il supporto a NVIDIA G-SYNC sulle TV OLED 2025 di Samsung

Con la compatibilità a NVIDIA G-SYNC, le TV OLED della linea 2025 di Samsung potranno sincronizzare la frequenza di aggiornamento del pannello con il frame rate della GPU, riducendo di conseguenza il tearing e lo stuttering per un’esperienza ancora più fluida e coinvolgente. I videogiocatori potranno godersi immagini fluide e nitide anche durante le scene più frenetiche grazie all’abbinamento alla tecnologia Motion Xcelerator di Samsung, con supporto a frequenze di aggiornamento fino a 165 Hz.

“Con l’aggiunta della compatibilità con NVIDIA G-SYNC e delle nostre funzionalità di gioco più avanzate di sempre, i televisori OLED 2025 di Samsung offrono prestazioni di livello d’élite anche per i giocatori più competitivi“, ha dichiarato Kevin Lee, Executive Vice President del Visual Display Customer Experience Team presso Samsung Electronics. “Grazie alla nostra leadership nell’innovazione dei display e all’integrazione di miglioramenti dell’intelligenza artificiale in tempo reale, stiamo ridefinendo quello che i giocatori possono aspettarsi da un televisore, dentro e fuori dal campo di battaglia“.

Gli utenti AMD non devono comunque preoccuparsi, perché con la nuova gamma di TV, Samsung supporta anche AMD FreeSync Premium Pro, garantendo un’ampia compatibilità e prestazioni di sincronizzazione adattiva su una vasta gamma di GPU. Tra le altre funzionalità pensate per i giocatori, i televisori della casa di Seoul offrono la modalità Auto Low Latency Mode (ALLM), pensata per ridurre al minimo il ritardo degli input, e Samsung Gaming Hub, che offre l’accesso rapido alle piattaforme di gioco basate su console e cloud (come Xbox e NVIDIA GeForce NOW).

La gamma di smart TV OLED 2025 di Samsung propone poi la modalità AI Auto Game, capace di analizzare autonomamente il genere di gioco e il contenuto delle scene per adattare in modo dinamico le immagini e le impostazioni audio. C’è poi la Game Bar, che offre un’interfaccia pop-up utile per andare a modificare rapidamente alcune impostazioni chiave senza dover uscire dal gioco.

Oltre al gaming, le TV Samsung pensano anche all’esperienza cinematografica e alla smart home: includono infatti AI Upscaling, la tecnologia Glare Free per lo schermo (che riduce i riflessi) e naturalmente l’integrazione con Smart Things (per il controllo della casa intelligente).

La compatibilità con NVIDIA G-SYNC sarà disponibile sul modello di punta Samsung S95F e si allargherà ad altre TV della linea OLED 2025. Siete contenti di questa novità?