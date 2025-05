ASUS amplia il catalogo di monitor da gaming e presenta due interessantissimi modelli della serie ROG Strix, ovvero ROG Strix OLED XG32UCWMG e ROG Strix OLED XG32UCWG, i primi display 4K WOLED al mondo dotati di un particolare rivestimento che permette di ridurre al minimo i riflessi ambientali (secondo ASUS come mai visto finora).

Analizzando le caratteristiche tecniche, che ora vedremo, notiamo che i nuovi monitor da gioco targati ROG non guardano solo alle prestazioni, ma anche all’esperienza utente, con tanti accorgimenti e tecnologie proprietarie mirate a semplificarne la personalizzazione e allo stesso tempo a “proteggerli” grazie alla suite integrata OLED Care Pro. Ma vediamo tutto nel dettaglio, anticipandovi subito che, purtroppo, la disponibilità sul mercato italiano non sarà immediata.

ASUS ROG Strix OLED XG32U: i monitor da gaming OLED “intelligenti” che riducono al minimo i riflessi

Come discusso in diverse occasioni, nell’ultimo anno i monitor che sfruttano pannelli con tecnologia OLED sono scesi sensibilmente di prezzo, risultando a oggi la migliore opzione che si può reperire sul mercato consumer, non solo dal punto di vista della qualità dell’immagine, ma anche per quanto riguarda le prestazioni velocistiche e di conseguenza il gaming.

Prima di parlare di risoluzione e refresh però, bisogna segnalare una delle caratteristiche di rilievo dei nuovi monitor ROG Strix OLED XG32UCWMG e ROG Strix OLED XG32UCWG, ovvero il trattamento TrueBlack Glossy, un rivestimento del pannello progettato per ridurre al minimo i riflessi ambientali.

Stando a quanto ci dice ASUS, il rivestimento TrueBlack Glossy combina uno strato ottico antiriflesso avanzato, in grado di ridurre del 38% i riflessi ambientali rispetto ai pannelli WOLED lucidi della precedente generazione. Ciò mantiene le tonalità di nero veramente nere, anche sotto luci fluorescenti o faretti da studio, aiutando a prevenire l’affaticamento degli occhi anche dopo sessioni prolungate. Se questo non bastasse, l’algoritmo ASUS Clear Pixel Edge rimuove i riverberi rosso-verdi che possono venire riprodotti su testo e linee sottili.

Rimanendo sempre in tema pannello, sappiamo bene che una delle preoccupazioni degli utenti riguardo i pannelli OLED è senza dubbio il fenomeno del burn-in. Per venire incontro a questa esigenza, o meglio, per proteggere il display e permettere all’utente di monitorare la situazione, ASUS ha integrato OLED Care Pro, una suite di tecnologie che protegge il pannello aggiornando costantemente i pixel, spostando impercettibilmente la matrice a schermo e limitando anche la luminosità delle zone statiche per proteggere ulteriormente il pannello dai rischi di burn-in.

In dotazione troviamo anche il sensore Neo Proximity, utilissimo in quanto rileva quando l’utente si allontana dal monitor, oscurando automaticamente lo schermo e riattivandolo istantaneamente quando il sensore rileva il ritorno dell’utente entro la distanza di rilevamento (personalizzabile).

ROG Strix OLED XG32UCWMG e ROG Strix OLED XG32UCWG: doppia modalità e refresh fino a 480 hertz

Passando ora alle caratteristiche prettamente tecniche del pannello, entrambi i modelli ROG sono equipaggiati con un pannello OLED da 32 pollici con risoluzione 4K e refresh a 240 hertz; come potrete intuire si tratta di una combinazione rivolta alla fascia enthusiast, per intenderci a quell’utenza che possiede una GPU top di gamma in grado di sostenere un frame-rate così spinto a risoluzione 2160P (vedi una NVIDIA GeForce RTX 5090).

Il tempo di risposta è pari a 0,03 ms, mentre per gli amanti degli eSports non manca una modalità Dual (o Full-HD One Tap) che permette di passare istantaneamente a una risoluzione 1080P ad alto refresh-rate, ovvero Full-HD 480 hertz per il ROG Strix XG32UCWMG e 330 hertz per il modello Strix XG32UCWG. Ma non è tutto. Al pari di altri monitor della serie ROG, l’azienda offre anche altre funzionalità proprietarie come Extreme Low Motion Blur e OLED Anti-Flicker 2.0 per stabilizzare l’immagine, variable-refresh-rate e, non per ultima, la possibilità di controllare il rapporto di aspetto per ridimensionare la finestra a 24 oppure 27 pollici.

Ok per prestazioni e tecnologie di ultima generazione, ma anche l’ergonomia va curata, soprattutto se si passano molte ore davanti al monitor per tornei o sessioni di gioco particolarmente lunghe. A tal proposito, i monitor ROG Strix prevedono un nuovo supporto ultracompatto, inferiore del 60% rispetto alla precedente generazione ROG OLED da 32 pollici e con diverse possibilità di regolazione.

Per chi guarda alla produttività o a gestire particolari setup e configurazioni con più computer, ASUS ha anche previsto il software DisplayWidget Center, utile per ottimizzare le modalità immagine, ma anche per gestire l’Auto KVM o verificare la presenza di aggiornamenti del firmware. Chiudendo con la dotazione di porte, i nuovi monitor ROG offrono due connessioni HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una porta USB-C con Power Delivery da 15 watt, un hub USB e il classico jack da 3,5 mm per le cuffie.

Quando arrivano i nuovi monitor ROG Strix OLED XG32U e caratteristiche di rilievo

Come anticipato in apertura, i monitor ROG Strix OLED XG32UCWMG e ROG Strix OLED XG32UCWG non saranno subito disponibili; l’azienda comunica che l’arrivo sul mercato italiano è previsto solo per settembre, motivo per cui al momento non ci sono indicazioni sui possibili prezzi di listino. Terremo monitorata la situazione, per il momento vi lasciamo con un recap delle caratteristiche più importanti dei due prodotti.

ROG Strix OLED XG32UCWMG

Dimensioni display 32″

Tipologia di pannello WOLED TrueBlack Glossy

Risoluzione 3.840×2.160 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms GTG

Compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync

Modalità Dual 1.920×1.080 pixel a 480 hertz

Angoli di visione 178°/178°

OLED Care Pro

Sensore Neo Proximity

Extreme Low Motion Blur e OLED Anti-Flicker 2.0

DisplayWidget Center

Auto KVM

Porte: 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1 USB-C con Power Delivery da 15 watt hub USB Jack audio

Stand ergonomico

ROG Strix OLED XG32UCWG