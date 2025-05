Sono passati quasi due mesi da quando Apple ha annunciato le date della WWDC25, l’annuale conferenza per sviluppatori che si svolgerà tra tre settimane, dal 9 al 13 giugno 2025.

Nelle ultime ore, a una settimana esatta dall’annuncio di alcune funzionali di accessibilità che arriveranno con alcuni dei sistemi operativi di prossima generazione (ovvero iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 e visionOS 3), il colosso di Cupertino ha presentato il programma della conferenza.

WWDC25: scopriamo il programma ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato ufficialmente il programma della sua annuale conferenza per sviluppatori, la WWDC25 (Worldwide Developers Conference 2025) che quest’anno è in programma dal 9 al 13 giugno. La conferenza, ricca di sessioni e keynote, sarà online e gratuita.

Keynote di Apple (9 giugno 2025, ore 19:00 italiane): il consueto evento di apertura della conferenza, nonché il momento più “interessante” della WWDC25, sarà l’occasione per conoscere tutti i sistemi operativi della generazione 2025 e le ultime novità in ambito intelligenza artificiale. Al termine del keynote, poi, verranno distribuite le prime beta per sviluppatori che inaugureranno il lungo ciclo di sviluppo, la cui fine è attesa (come sempre) a settembre.

Platforms State of the Union (9 giugno 2025, ore 22:00 italiane): è il secondo evento di giornata, utile per approfondire i nuovi strumenti che Apple metterà in mano agli sviluppatori per tutti i sistemi operativi di nuova generazione.

Sessioni tecniche: oltre ai due keynote principali, ci sarà spazio per più di 100 sessioni tecniche con cui Apple darà agli sviluppatori la possibilità di approfondire le nuove tecnologie e i nuovi/aggiornati framework direttamente con esperti del colosso di Cupertino.

Laboratori di gruppo/individuali: un altro tassello importante della WWDC25, che coinvolgerà gli iscritti ai programmi Apple Developer e Apple Developer Enterprise, permetterà di interagire con gli esperti della Mela morsicata attraverso lavoratori di gruppo o appuntamenti individuali online; gli interessanti potranno ricevere assistenza su svariati argomenti, inclusa Apple Intelligence.

Swift Student Challenge: il programma che mira a sostenere la prossima generazione di imprenditori, programmatori e designer, ha già decretato i 50 vincitori che potranno visitare l'Apple Park per un'esperienza di tre giorni.

Tutti gli eventi che prevedono un flusso video, saranno trasmessi/visionabili attraverso il sito web della WWDC25, l’app Apple Developer, il sito Web Apple Developer e sul canale YouTube di Apple Developer. I due keynote di apertura, trasmessi “in diretta”, potranno essere seguiti anche sul canale YouTube di Apple.