Acer sceglie la vetrina del Computex per annunciare una vera e propria flotta di nuovi monitor che abbracciano praticamente tutti gli ambiti di utilizzo, dal gaming alla produttività, arrivando ai display smart e ai proiettori, ambito dove l’azienda è altrettanto attiva.

Ci sono monitor per tutti i gusti, OLED, Google TV, ad alta risoluzione, senza dimenticare uno dei protagonisti di questo annuncio, Predator X27U F5, display UltraSpeed da ben 500 hertz.

Acer svela i nuovi monitor gaming QD-OLED fino a 500 hertz

Iniziamo con il gaming, perché a Computex debuttano i nuovi monitor Predator ideati per i gamer professionisti e gli utenti più esigenti che non vogliono compromessi. Il primo della lista è il Predator X27U F5 vanta un display QD-OLED con diagonale da 27 pollici e risoluzione WQHD (2560x1440P); il pannello non si fa mancare la certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500, con una precisione del colore Delta E<2 e una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 99%.

Fino a qui notiamo specifiche in linea con altri OLED, mentre il punto forte di questo monitor è sicuramente la frequenza di aggiornamento che arriva a 500 hertz, senza omettere il supporto AMD FreeSync Premium Pro e una luminosità di picco a 1000 nit. A seguire il fratello minore, Predator X27 X, meno spinto per frequenza di refresh ma con risoluzione 4K UHD a 240 hertz. Questo modello offre un equilibrio ottimale tra risoluzione e prestazioni, grazie a un display QD-OLED certificato VESA DisplayHDR TrueBlack 400.

Al pari di X27U F5, anche qui ritroviamo una precisione del colore Delta E<2 e copertura DCI-P3 fino al 99%, mentre se parliamo di rapidità e fluidità, segnaliamo il tempo di risposta di soli 0,03 ms (GtG) e il supporto per la tecnologia AMD FreeSync. Grazie a una luminosità di picco fino a 1.000 nit, questi pannelli garantiscono un’esperienza ottimale anche con i contenuti HDR, bilanciando bene il tutto con un buon reparto multimediale e stand ergonomico.

Ci sono anche i monitor Acer Nitro Google TV

Altra novità da segnalare sono i monitor smart Acer Nitro Google TV, ideati per essere versatili e venire incontro sia alle esigenze dei gamer che all’utente medio per un utilizzo giornaliero. Acer Nitro GA321QK P è sicuramente tra i più interessanti, non a caso utilizza un ampio pannello VA da 31,5″ con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento sino a 165 hertz; il tempo di risposta è pari a 0,5 ms, mentre il contrasto arriva a 3000:1 con ampi angoli di visione e una buona dotazione di porte.

Per un intrattenimento coinvolgente, Acer offre invece Nitro GA341CUR W0, modello che si fa notare invece per il display QHD ultra-wide da 34 pollici; in questo caso la risoluzione arriva a 3440x1440P, la frequenza di aggiornamento a 240 Hz e viene garantita una copertura del gamut sRGB pari al 99%.

Come anticipato, entrambi i modelli Acer Nitro integrano Google TV, offrendo un accesso centralizzato a film, programmi TV e app per un’esperienza di intrattenimento personalizzata. La connettività Wi-Fi e Bluetooth e il supporto Google Cast permettono un mirroring dello schermo wireless e senza interruzioni da smartphone, tablet o PC.

A chiudere questa serie troviamo infine Acer Nitro PG271K, probabilmente la soluzione ideale per chi necessita di un display aggiuntivo per la mobilità. Questo monitor ultrasottile e salvaspazio, vanta un display 4K da 27 pollici (3840×2160) con una frequenza di aggiornamento di 72 Hz che si abbina alla tecnologia Dynamic Frequency and Resolution per passare a Full HD (1920×1080) a 144 Hz. Il pannello è un IPS, quindi con una buona resa cromatica e ampi angoli di visione che arrivano a 178°; in dotazione c’è anche un cavalletto regolabile e non manca il supporto VESA per l’installazione su parete.

Acer ProCreator: arrivano i monitor per professionisti con risoluzione 6K

Un’altra novità di rilievo annunciata da Acer per il segmento monitor è rappresentata dalla serie ProCreator, realizzata appositamente per fotografi, editor e designer che esigono una precisione del colore impeccabile. Ogni modello è verificato Calman, una sicurezza che garantisce il rispetto degli standard per prestazioni cromatiche affidabili e nitidezza in ogni fase del progetto. Parte integrante di questi display è il software adattivo Acer Creator Hub, ricco di funzioni e strumenti utili; c’è la funzione Spazio Colore che offre la possibilità di selezionare il profilo cromatico perfetto (sRGB, DCI-P3, Adobe RGB), mentre il Calibratore Colore permette una personalizzazione avanzata di temperatura, luminosità e spazio colore attraverso profili multipli.

Si parte con ProCreator PE320QXT, uno straordinario pannello 6K (6016×3384) e il fratello minore, ProCreator PE270XT che invece si ferma “solo” a 5K (5120×2880). Entrambi i modelli coprono il 99% delle gamme di colori AdobeRGB e DCI-P3 e garantiscono un’eccezionale precisione del colore con Delta E<1. Certificati VESA DisplayHDR 600, questi display sono abilitati al touch per controlli precisi e intuitivi e integrano una webcam da 8 MP per collaborazione e videoconferenze in tempo reale; in dotazione però non manca l’ErgoStand per assicurare il meglio in ottica ergonomia.

Un gradino leggermente sotto troviamo il ProCreator PE320QK X, un pannello QD-OLED 4K UHD (3840×2160) a 10 bit in grado di garantire una copertura del 99% dello spazio colore sRGB e DCI-P3. Questo monitor offre una precisione del colore Delta E<1 e certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, mentre dal punto di vista velocistico abbiamo una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta a 0,01 ms (PRT) in abbinamento alle tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC.

Il piccolo della casa è Acer ProCreator PE160WU, un display OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA+ (2880x1800P), ideale per i professionisti che lavorano in movimento. Garantisce una copertura DCI-P3 del 100%, una precisione del colore Delta E<2 e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, senza farsi mancare il supporto per parete VESA.

Monitor portatili Acer per lavorare in mobilità e contenere gli ingombri

Novità anche per il settore dei monitor portatili, ambito dove spiccano sicuramente Acer PD163QT e Acer PD243Y E, caratterizzati da ampi angoli di visione e funzionalità a doppio schermo per ottimizzare il multitasking in movimento. Entrambi i display supportano Acer VisionCare, offrono una risoluzione Full-HD (1920x1080P) e possono essere ripiegati fino a 315°, facilitando presentazioni, lettura e collaborazione in diverse situazioni lavorative. Acer PD243Y E si fa notare per la frequenza di aggiornamento di 100 Hz, mentre il PD163QT aggiunge la praticità della funzionalità touch per sessioni di lavoro più intuitive.

In chiusura troviamo infine Acer PM191Q E, un display che si distingue per il suo design ultrasottile e salvaspazio, unito a un cavalletto regolabile che offre angoli di visione flessibili. Anche qui, Acer opta per un pannello IPS con risoluzione Full-HD capace di spingersi a 100 hertz, valido per resa e contrasto e dotato ovviamente di supporto VESA in ottica flessibilità.

Acer svela a Computex i nuovi proiettori 4K sino a 240 hertz

Al Computex c’è molto spazio anche per i proiettori, in particolare per il fiammante Acer PD1810, capace di offrire una risoluzione 4K UHD (3840x2160P), una luminosità di 1.000 lumen ANSI e una copertura estesa del 125% della gamma Rec. 709, Il dispositivo è dotato delle tecnologie ColorBoost LED e ColorPurity+, mentre non passa inosservata la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz a risoluzione 1080P e la latenza di soli 4,2 ms. La compatibilità HDR10 permette di visualizzare un’ampia gamma dinamica, inoltre grazie allo zoom digitale 1,43x, il proiettore si adatta a qualsiasi spazio, proiettando un’immagine da 100 pollici da soli 2,5 metri di distanza.

Ma non è tutto. A bordo c’è una porta USB Type-C, la funzione HDMI CEC che semplifica il controllo dei dispositivi con sorgente HDMI, completando la dotazione con un telecomando e due altoparlanti da 5 watt. Se cercate qualcosa di più compatto e facile da trasportare, Acer ha la soluzione anche per voi con il proiettore smart Acer PD1520s. Caratterizzato da un design sottile e compatto (53 mm di spessore per 1,3 Kg), il proiettore smart Acer utilizza una sorgente luminosa LED con un picco di 1.200 lumen ANSI e risoluzione Full-HD (1920x1080P).

Acer PD1520s supporta la proiezione wireless con screen mirroring e riproduzione multimediale tramite unità USB, inoltre il supporto per il montaggio automatico a soffitto corregge istantaneamente l’orientamento in base alla sua posizione, semplificando l’installazione. A chiudere l’offerta di proiettori Acer troviamo il PD1520Us, un altro proiettore smart portatile (730 grammi) a ottica ultra-corta, con risoluzione Full-HD, capace di proiettare un display da 100 pollici a una distanza di 44 cm con ben 2.000 lumen LED.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor Acer

Tutti i prodotti saranno disponibili sull’Acer Store dove tra l’altro si trovano spesso offerte interessanti: