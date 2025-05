Apple continua a lavorare sotto traccia per trasformare Mappe da semplice navigatore a piattaforma intelligente per l’esplorazione urbana e turistica, dopo anni di progressi silenziosi ma costanti che hanno visto l’app migliorare in precisione cartografica, dettagli visivi e fluidità d’uso, arriva oggi una novità che potrebbe fare la differenza per chi ama viaggiare con stile e scegliere solo il meglio: l’integrazione delle recensioni e valutazioni da fonti esperte, a partire dalla celeberrima Guida Michelin, fino a portali autorevoli come The Infatuation e Golf Digest.

Apple Mappe diventa un concierge personale

L’app Mappe di Apple consente ora di cercare e visualizzare ristoranti e hotel riconosciuti a livello internazionale, grazie a una nuova partnership che porta all’interno dell’app le stelle Michelin, i riconoscimenti Green Star, le segnalazioni Bib Gourmand e perfino le Michelin key per gli hotel. Tutto questo può essere attivato con pochi tap attraverso la funzione filtri, che consente di affinare la ricerca in base alle preferenze qualitative più esigenti.

Al momento, queste funzionalità sono disponibili negli Stati Uniti, ma Apple ha già annunciato l’intenzione di espanderle ad altre regioni, lasciando ben sperare anche per una futura disponibilità nel Vecchio Continente, magari proprio in Italia, dove la cultura del cibo e dell’ospitalità è da sempre un fiore all’occhiello.

Non ci sono solo ristoranti gourmet e hotel di lusso, Apple ha deciso infatti di abbracciare un concetto più ampio di scoperta intelligente, integrando The Infatuation (riferimento per recensioni food di tendenza) e Golf Digest (fonte autorevole per gli appassionati di golf).

In concreto, questo significa che le schede segnaposto all’interno dell’app Mappe mostreranno non solo l’indirizzo e gli orari di apertura, ma anche descrizioni curate, immagini professionali e riconoscimenti assegnati dalle rispettive guide; un vero e proprio salto di qualità, che potrebbe trasformare Mappe in una sorta di TripAdvisor premium, ma con il vantaggio dell’integrazione nativa nell’ecosistema Apple.

Ma non è tutto, l’azienda ha confermato anche l’arrivo di nuove opzioni di prenotazione direttamente all’interno di Mappe, per gli hotel selezionati sarà possibile prenotare una stanza senza bisogno di uscire dall’app, e presto sarà possibile anche prenotare un tavolo nei ristoranti selezionati tramite la Guida Michelin, nonché prenotare tee time per i campi da golf attraverso Supreme Golf.

Una mossa che sembra voler spingere Mappe verso un ruolo più attivo nella pianificazione di esperienze complete, e non solo come supporto passivo alla navigazione; Apple vuole dunque elevare mappe a punto di riferimento per la scoperta e la pianificazione dei viaggi, mettendo al centro la qualità delle fonti e la fiducia degli utenti.

Come sottolineato da David Dorn, Senior Director di Internet Software and Services Product di Apple, “Queste nuove integrazioni rendono Mappe una risorsa ancora più utile e intuitiva per gli utenti che desiderano scoprire nuovi luoghi fantastici, sia nella propria città natale che in viaggio“; un’ambizione chiara che punta a colmare il divario con Google Maps non solo in termini tecnici, ma anche esperienziali.