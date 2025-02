Dopo Google, si sta adeguando anche Apple, che nelle scorse ore ha cambiato il nome del Golfo del Messico con Golfo d’America, o meglio da Gulf of Mexico a Gulf of America, visto che si tratta di una modifica al momento riservata ai soli utenti statunitensi.

A differenza di Google, Apple non ha ancora rilasciato alcuna spiegazione ufficiale, ma è evidente che anche quest’ultima abbia preso questa decisione per adeguarsi all’ordine esecutivo, firmato da Donald Trump nel suo primo giorno da presidente, che impone di cambiare il nome con cui gli Stati Uniti definiscono quel tratto di mare fra la costa dell’America settentrionale e centrale e il Mar dei Caraibi.

E se Google Maps già mostra anche in Italia il nome Golfo d’America, seppur dopo Golfo del Messico e fra parentesi, Apple al momento ha apportato la modifica solo negli Stati uniti nonostante, secondo Bloomberg, il cambio di nome sarà prossimamente introdotto in tutto il mondo.

Un cambiamento più radicale dunque, che potrebbe tuttavia cozzare con altri adattamenti simili già capitati in passato per Google Maps, ma non per Apple Mappe. È il caso del mare che separa il Giappone con la penisola Coreana, denominato Mar del Giappone (Mare dell’Est) nella maggior parte del mondo, ma non in Corea dove Google Maps lo chiama soltanto Mare dell’Est, per via del contenzioso internazionale sul nome del relativo mare che il governo giapponese sostiene si debba chiamare esclusivamente Mar del Giappone, Mare orientale per la Corea del Sud e Mare orientale coreano per la Corea del Nord.

Quindi, Golfo d’America per tutti solo con Apple Mappe, visto che su Google Maps i messicani continueranno a vedere il tratto di mare etichettato come “Golfo del Messico”, mentre gli utenti degli altri Paesi, noi compresi, “Golfo del Messico” accanto a “Golfo d’America” tra parentesi. Intanto, altri servizi simili, come Bing Mappe di Microsoft e MapQuest di Yahoo!, continuano a mostrare il solo nome “Golfo del Messico”.