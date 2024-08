Sembra che Apple stia lavorando a un’importante espansione della sua funzionalità “guardati intorno” che in modo simile a Street View di Google Maps offre immagini interattive ad alta risoluzione a livello stradale nell’app Apple Mappe.

Finora il servizio si è concentrato principalmente nelle principali aree metropolitane e in alcune regioni selezionate in tutto il mondo, ma ora la versione beta della piattaforma basata sul Web ha rivelato informazioni sulle future aree di copertura di “Look Around”.

Il team di Apple Mappe lavora per espandere la copertura di “guardati intorno”

I dati trapelati mostrano che negli Stati Uniti la copertura di “guardati intorno” non sarà più limitata alle grandi città, ma includerà anche le principali autostrade, le città più piccole e le aree rurali.

Le informazioni trapelate suggeriscono inoltre che nuovi paesi sono destinati a ottenere la copertura del servizio, tra i quali Marocco, Egitto, Giordania, Siria, Libano, Cina, Bielorussia, Turchia, Bulgaria, Messico e Slovacchia. Infatti in alcuni di questi luoghi l’anno scorso sono stati avvistati dei veicoli di mappatura di Apple.

Per molte di queste regioni sarebbe la prima volta che vengono rese disponibili immagini di alta qualità a livello stradale, poiché Street View non ha copertura, oppure è di bassa qualità in queste aree.