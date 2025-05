La Tech Week di Amazon sta per terminare. Nonostante manchino poche ore alla fine della promozione, sullo store sono disponibili ancora numerose offerte con varie opportunità da cogliere al volo per un acquisto a prezzo scontato. Tra i tanti prodotti in offerta c’è ampio spazio per gli smartwatch e per le smartband. Chi è alla ricerca di un dispositivo da mettere al polso da abbinare al proprio smartphone, infatti, può puntare su diverse promozioni lanciate in occasione della Tech Week di Amazon. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le offerte più interessanti da sfruttare oggi.

Un nuovo smartwatch per la Tech Week di Amazon? Le migliori offerte

Tra le offerte della Tech Week di Amazon c’è ampio spazio per smartwatch e smartband, con opzioni disponibili per tutte le tasche e sconti importanti che consentono, in alcuni casi, di poter completare l’acquisto del prodotto in offerta al nuovo minimo storico. A disposizione degli utenti ci sono smartband oltre a smartwatch con Wear OS e Apple Watch.

Ecco i prodotti che abbiamo selezionato tra le offerte ancora in corso per la Tech Week:

Xiaomi Smart Band 9

Il primo prodotto è un “best buy” senza troppi giri di parole. Si tratta della Xiaomi Smart Band 9, nuova generazione della smartband più venduta sul mercato. Economica ma ricca di funzioni, la smartband di Xiaomi può dialogare con smartphone Android e iPhone permettendo agli utenti di gestire le notifiche dal polso. Nello stesso tempo, il dispositivo può monitorare l’allenamento e la salute dell’utente. Con l’offerta in corso, spuntando il coupon in pagina, la Xiaomi Smart Band è ora disponibile al prezzo di 30 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 5

Chi preferisce uno smartwatch può puntare, invece, sullo Xiaomi Redmi Watch 5, vero e proprio punto di riferimento del mercato in questo momento. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 84,99 euro, toccando un nuovo minimo storico. Il modello ha un display AMOLED da 2,07 pollici, consente la gestione delle chiamate via Bluetooth e include anche il supporto GNSS per la rilevazione della posizione in modo indipendente dallo smartphone.

Google Pixel Watch 2

Un altro prodotto da davvero interessante su cui puntare in questo momento è il Google Pixel Watch 2, proposto in sconto del 50% e con un ulteriore sconto del 20% una volta aggiunto il dispositivo al carrello. Combinando le due promo, lo smartwatch di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 159 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate. Il dispositivo include tante funzioni avanzate, per l’allenamento e il monitoraggio della salute e, considerando il prezzo a cui viene proposto, rappresenta oggi un vero e proprio best buy tra gli smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 7

Tra le offerte della Tech Week di Amazon c’è spazio anche per il Samsung Galaxy Watch 7. Lo smartwatch di Samsung cala al nuovo minimo storico con tutta la gamma proposta in sconto. La versione da 40 mm, ad esempio, è ora disponibile a 199 euro mentre la versione da 44 mm viene proposta a 229 euro. Sono in sconto, a partire da 299 euro, anche le versioni LTE del modello. Il Galaxy Watch 7 rappresenta oggi un’ottima scelta per chi ha uno smartphone Android ed è alla ricerca di un nuovo smartwatch. Per scegliere il modello da prendere a prezzo scontato basta seguire il link qui di sotto.

Apple Watch Series 10

Chi ha un iPhone può sfruttare le offerte della Tech Week di Amazon per acquistare un nuovo Appel Watch. Il modello su cui puntare è Apple Watch Series 10 da 46 mm, dispositivo ideale da affiancare a un iPhone. Sfruttando la promozione in corso, lo smartwatch di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 369 euro, toccando un nuovo minimo storico. L’acquisto può essere completato anche optando per il pagamento in 5 rate. L’offerta è accessibile di seguito.