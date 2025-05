Acer amplia l’offerta di monitor da gaming con due nuovi modelli che di sicuro non passeranno inosservati agli occhi dei gamer più esigenti. Si tratta di Acer Predator XB323QK V4 e Acer Nitro XV240 F6, display concepiti per l’utente che non cerca compromessi e non vuole rinunciare alle prestazioni ma neanche alla qualità dell’immagine.

Come vedremo a breve, la proposta Acer mira a soddisfare i giocatori che vogliono un monitor per giocare ad alta risoluzione con un buon refresh, ma anche i gamer competitivi che invece puntano a un gameplay ad altissimo frame-rate, per intenderci oltre i 400-500 FPS. Ma vediamo insieme di cosa si tratta e cosa offrono questi due display ad altissime prestazioni.

Acer Predator XB323QK V4: l’ideale per il gaming in 4K

Partiamo con Acer Predator XB323QK V4, un monitor che sposa una diagonale da 32 pollici e una risoluzione 4K Ultra UHD per garantire qualità dell’immagine, prestazioni e una completa immersione nella scena di gioco. La scelta di Acer in questo caso è ricaduta su un pannello IPS, una tecnologia che come sappiamo può coniugare una buona resa cromatica, ottimi angoli di visione e soprattutto reattività, grazie alle ultime generazioni di pannelli IPS Fast.

Tra le peculiarità di questo display c’è sicuramente il supporto alla frequenza di aggiornamento dinamica (DRR), caratteristica che se vogliamo migliora la versatilità del prodotto anche in ottica compatibilità. Il Predator XB323QK V4 raggiunge un massimo di 160 hertz, tuttavia può operare anche 320 hertz con risoluzione Full-HD. Altro punto forte del pannello IPS in dotazione a questo Predator è il tempo di risposta GtG che, almeno stando all’azienda, può arrivare a 0,5 millisecondi. Ma non è tutto; a bordo è presente il supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium, ma anche l’HDR10 che, allo stesso tempo, non dovrebbe essere il punto forte del Predator XB323QK V4.

Dalla scheda tecnica infatti rileviamo che il monitor ha una luminosità tipica di 250 nit; Acer cita anche la certificazione DisplayHDR 400 e una luminosità di picco vicina ai 400 nit, ma sappiamo bene che non sono sufficienti per godere appieno dei contenuti HDR. Decisamente meglio sul versante della resa cromatica; il display IPS vanta una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3, integrando tra le altre cose la tecnologia Acer VisionCare che include funzioni flicker-free (anti-sfarfallio) e di riduzione della luce blu per non affaticare la vista.

Un buon monitor deve essere anche ergonomico, non a caso Predator XB323QK V4 permette regolazioni per inclinazione, rotazione orizzontale, rotazione verticale e altezza, consentendo ai giocatori di trovare l’angolo di visione perfetto per qualsiasi ambiente. In dotazione non mancano due altoparlanti stereo da 2 watt, porte HDMI 2.1 / Display Port 1.4 e non manca il software proprietario Acer Display Widget per controllare al meglio il display.

Scheda tecnica Acer Predator XB323QK V4

Dimensioni display 32″

Tipologia di pannello Fast(?) IPS (8 bit)

Risoluzione 3.840×2.160 pixel

Frequenza di aggiornamento 4K 160 Hz

Frequenza di aggiornamento 1080P 320 Hz

Tempo di risposta 0,5-1 ms GtG

AMD FreeSync Premium

Luminosità 250 nit

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 95%

DisplayHDR 400

Low Blue Light

Porte: Display Port 1.4 (Full-HD 320 hertz) 2x HDMI 2.1 (max 4K 160 hertz) Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 150 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

VESA 100 x 100

2x Altoparlanti Stereo da 2 watt

Acer Nitro XV240 F6: è un fulmine con refresh a 600 hertz

Acer Nitro XV240 F6 rappresenta invece l’ultima novità dell’azienda nel campo dei monitor “UltraSpeed” destinati ai gamer enthusiast competitivi. La caratteristica di spicco di questo modello risiede nella frequenza di aggiornamento che può arrivare a 600 hertz, un vero fulmine che, anticipiamo, dovrà però essere abbinato a una scheda grafica di rilievo o comunque capace di sfornare 600 FPS in un particolare gioco.

Detto questo, non sorprende che il pannello utilizzato da Acer sia un TN (Twisted Nematic) con diagonale di 24,1 pollici e risoluzione Full-HD. Anche qui non manca il supporto DRR (Dynamic Refresh Rate), mentre una frequenza di aggiornamento così elevata non poteva non essere abbinato a un tempo di risposta altrettanto eccezionale; in questo caso il pannello TN in questione garantisce 0,1 millisecondi (GtG), in coppia col supporto AMD FreeSync Premium, utilissimo per eliminare fastidiosi artefatti come il tearing e lo stuttering.

I monitor TN di solito non brillano per qualità dell’immagine e angoli di visione; per questi ultimi non si può fare molto, mentre lato qualità Acer ci dice che il display copre il 90% della gamma cromatica DCI-P3, è certificato VESA DisplayHDR 400 e arriva di fabbrica con un’eccellente accuratezza cromatica, testimoniata da un Delta E inferiore a 2.

Immancabile la tecnologia VisionCare di Acer, una suite software che include le tecnologie flicker-free (anti-sfarfallio) e di riduzione della luce blu, pensate per alleviare l’affaticamento oculare e garantire una visione confortevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Ultimo non per importanza, l’ErgoStand del monitor, un supporto ergonomico che offre la completa libertà di regolazione in base alle esigenze dell’utente.

Scheda tecnica Nitro XV240 F6

Dimensioni display 24,1″

Tipologia di pannello TN (8 bit)

Risoluzione 1.920×1.080 pixel

Frequenza di aggiornamento 600 Hz

Tempo di risposta 0,1-1 ms GtG

AMD FreeSync Premium

Luminosità 350 nit

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 170°/160°

Copertura DCI-P3 90%

DisplayHDR 400

Low Blue Light

Porte: Display Port 1.4 (Full-HD 600 hertz) 2x HDMI 2.0 (Full-HD 240 hertz)

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 150 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

VESA 100 x 100

2x Altoparlanti Stereo da 2 watt

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor Acer

I nuovi monitor da gaming Predator XB323QK V4 e Acer Nitro XV240 F6 saranno disponibili in Italia a partire dal terzo trimestre (ovvero da giugno in poi) presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon. Riguardo i prezzi, possiamo anticiparvi che le proposte Acer si allineano più o meno a quelle dei competitor per modelli della stessa fascia prestazionale. Ecco i prezzi nel dettaglio: