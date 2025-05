WhatsApp sta potenziando gli aggiornamenti di stato anche su iPhone

Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 25.3.10.76 ed estendendo anche agli iPhone di Apple una novità per gli aggiornamenti di stato già vista recentemente sull’app per Android.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa ai riassunti dei messaggi tramite AI — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp Beta per iOS potenzia gli aggiornamenti di stato

Negli ultimi giorni abbiamo visto WhatsApp per iOS smettere definitivamente di funzionare su alcuni iPhone e gettare le basi per un’interessante novità relativa alle chat di gruppo; quest’oggi, invece, parliamo degli aggiornamenti di stato, che con l’ultimo aggiornamento si stanno allineando alla controparte Android.

Poco meno di un mese fa, nel nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.25.12.9 per Android, vi avevamo parlato della nuova possibilità creare aggiornamenti di stato contenenti video di durata massima estesa a 90 secondi. Questo nuovo limite massimo di durata consente agli utenti di dare libero sfogo alla propria creatività, così come di rendere gli aggiornamenti di stato uno strumento di comunicazione più flessibile ed efficace. In questo modo, infatti, viene eliminata la fastidiosa necessità di dividere i video in più aggiornamenti di stato. Ebbene, come si accennava poc’anzi, WhatsApp per iOS si sta mettendo in pari con l’aggiornamento beta 25.14.10.76. Come potete vedere dal seguente screenshot, anche agli utenti dell’app per iOS viene consentito di caricare video con una durata massima di un minuto e mezzo negli aggiornamenti di stato. I più attenti di voi ricorderanno che in origine la durata massima degli aggiornamenti di stato video era di 30 secondi, poi elevati ad un minuto.

È importante sottolineare che nel momento in cui scriviamo la novità è ancora poco diffusa tra gli utenti della versione beta di WhatsApp per iOS. Come al solito, dunque, ogni utente dovrà attendere pazientemente il proprio turno. Infine, se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

