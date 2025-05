A un anno di distanza dall’inaugurazione della gamma ACCENTUM con il modello ACCENTUM True Wireless, la tedesca Sennheiser ha annunciato il secondo modello della gamma, ovvero le ACCENTUM Open, cuffie true wireless che, per certi versi, richiamano le prime AirPods di Apple e che sono state così presentate dal product manager Friederike Menking:

Le ACCENTUM Open sono state progettate per integrarsi alla perfezione nella tua vita frenetica, senza complicarla. Sia che tu stia ascoltando musica, recuperando un podcast alla scrivania o sentendo i tuoi amici mentre vai a prendere il treno, la semplicità d’uso è seconda solo alla qualità del suono.

Ecco le nuove ACCENTUM Open di Sennheiser

Le nuove cuffie ACCENTUM Open di Sennheiser propongono un design semi-in-ear (non hanno un gommino che si infila nel condotto uditivo) e sono state progettate per risultare leggere (poco più di 4 grammi) e adatte all’uso, anche continuativo (considerando l’autonomia di 6,5 ore con una singola ricarica), nel quotidiano.

Dal punto di vista dell’audio, troviamo la solita qualità del brand Sennheiser che, in questo modello, si concretizza attraverso un driver dinamico da 11 mm posizionato nella parte che va a contatto con il condotto uditivo, non effettivamente occluso dalle cuffie (che offriranno all’utente la consapevolezza dell’ambiente circostante). Sono poi presenti due microfoni beamforming per auricolare, utili per migliorare la qualità in chiamata e catturare al meglio la voce dell’utente, filtrando i rumori di fondo (grazie anche ad algoritmi IA).

Dal punto di vista della connettività, esse si collegano a smartphone, tablet e altri dispositivi grazie al Bluetooth 5.3 e supportano la connettività multi-punto (fino a otto dispositivi in contemporanea), consentendo all’utente di passare da un dispositivo all’altro in un attimo. Infine, le ACCENTUM Open si controllano attraverso comandi touch molto semplici e offrono la funzionalità Smart Pause (interrompe la riproduzione musicale quando l’utente rimuove una delle cuffie dall’orecchio).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Sennheiser ACCENTUM Open.

Tipologia: semi-in-ear

Dimensioni: 51,77 x 50,18 x 25,36 mm (custodia di ricarica)

x x (custodia di ricarica) Peso: 4,35 grammi (auricolare singolo), 38 grammi (complessivo)

(auricolare singolo), (complessivo) Certificazione: IPx4 (resistenza agli schizzi d’acqua, solo auricolari)

(resistenza agli schizzi d’acqua, solo auricolari) Audio: driver dinamico da 11 mm Codec: SBC , AAC Cancellazione attiva del rumore: no Microfoni: due per auricolare (con beamforming per la riduzione del rumore)

da Connettività: Bluetooth 5.3 (con BLE) con supporto Multi-Point

(con BLE) con supporto Multi-Point Batteria: 35 mAh (auricolare singolo), 380 mAh (custodia di ricarica) Ricarica completa in un’ora La custodia di ricarica si ricarica a 2,5 W tramite la porta USB-C Autonomia in riproduzione musicale fino a 6,5 ore (o 28 ore con custodia di ricarica)

(auricolare singolo), (custodia di ricarica)

Disponibilità e prezzo delle Sennheiser ACCENTUM Open

Le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM Open sono già in vendita sul mercato italiano, nelle due colorazioni Crema e Nero, e vengono proposte al prezzo consigliato di 89,99 euro. Oltre che sul sito ufficiale, sono già disponibili anche su Amazon.

Acquista le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM Open su Amazon