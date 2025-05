Nonostante manchi qualsiasi forma di annuncio ufficiale, WhatsApp ha iniziato ad avvisare gli utenti del fatto che le community verranno spostate.

Questa novità, con molta probabilità, prepara il terreno a qualcosa di cui vi abbiamo parlato alcuni mesi fa riguardante un nuovo strumento legato all’intelligenza artificale (tanto cara a Meta) che potrebbe presto fare capolino all’interno della popolare app di messaggistica.

WhatsApp sta “sfrattando” le community

Accedendo alla scheda Community con la versione 2.25.14.77 di WhatsApp per iOS, verremo accolti da un avviso che suggerisce lo spostamento delle community stesse all’interno della scheda Chat (quindi in mezzo a tutte le altre chat singole o di gruppo).

L’avviso, che può essere saltato, propone un pulsante che va a creare la nuova lista “Community”, gestibile attraverso le impostazioni delle “Liste” (è una di quelle liste predefinite come “Da leggere” e “Gruppi”).

Lo stesso meccanismo è presente anche nella versione per Android della popolare app di messaggistica: ad esempio, nell’ultima beta abbiamo riscontrato un avviso simile, corredato dalle stesse due opzioni.

Effettuando un tap su “Per saperne di più”, siamo stati rimandati a un articolo del centro assistenza che spiega come usare le liste di WhatsApp. Nonostante l’avviso, la scheda Community continua a sopravvivere, almeno per il momento, ma in futuro verrà eliminata: a quel punto, le community saranno accessibili (e gestibili) solo attraverso la lista dedicata nella scheda Chat.

Tutti gli indizi portano all’inedita scheda “IA”

A questo punto è lecito chiedersi come mai WhatsApp stia preparando il terreno per la rimozione della scheda Community. Per dare una (probabile) risposta, dobbiamo riavvolgere il nastro fino a febbraio: allora, emerse che il team di sviluppo stesse lavorando per dare più visibilità all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, la scheda Community dovrebbe essere sostituita da una scheda chiamata IA (“AIs” in inglese) che conterrà al suo interno una vasta gamma di chatbot, utili e divertenti, progettati per aiutare gli utenti con esigenze o preferenze specifiche.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.