Il settore dell’intelligenza artificiale continua a muoversi lungo una linea sottile, sospesa tra innovazione tecnologica e tensioni geopolitiche; in questo scenario NVIDIA, da tempo leader indiscussa nel campo degli acceleratori IA, si trova a dover affrontare una sfida senza precedenti, stretta tra le nuove restrizione all’export imposte dagli Stati Uniti e la necessità di mantenere un ruolo strategico nel mercato cinese.

Una sfida a cui l’azienda di Santa Clara ha deciso di rispondere con una mossa tutt’altro che banale, una versione riprogettata di Blackwell dedicata alla Cina.

Le nuove restrizioni USA bloccano l’H20 ma NVIDIA corre ai ripari

Tutto è partito dalle nuove normative varate dal governo statunitense, che impongono a NVIDIA e ad altre aziende del settore l’obbligo di ottenere una licenza specifica per esportare i propri chip IA più avanzati in Cina; un’ulteriore stretta, resa effettiva nel mese di aprile, ha colpito direttamente anche l’H20, un acceleratore progettato appositamente per il mercato cinese.

Un contesto che ha spinto il CEO dell’azienda Jensen Huang a volare personalmente in Cina, dove ha incontrato alcuni dei principali clienti locali come Alibaba, ByteDance (proprietaria di TikTok) e Tencent. Durante gli incontri Huang avrebbe confermato che NVIDIA è al lavoro su nuove versioni dei propri chip, progettate per rientrare nei limiti imposti dalle sanzioni e garantire continuità operativa sul mercato cinese.

Al centro della strategia c’è Blackwell, il chip di nuova generazione che la società ha svelato nei mesi scorsi e che, a detta dell’azienda, rappresenta l’infrastruttura portante dell’IA del futuro; l’obbiettivo ora è realizzare una variante conforme alle normative USA, ma comunque capace di garantire prestazioni competitive. I primi sample di questa nuova versione potrebbero essere consegnati già a partire da giugno, a dimostrazione di quanto l’azienda voglia muoversi rapidamente per non perdere terreno su un mercato da miliardi di dollari.

Non si tratta solo di una questione tecnica, mantenere la propria presenza in Cina nonostante i vincoli dell’amministrazione americana è una priorità strategica per NVIDIA, come sottolineato anche da Huang la Cina non è affatto indietro nel settore dell’intelligenza artificiale; anzi, tra le righe emerge una preoccupazione più ampia, limitare l’accesso ai chip di fascia alta potrebbe indebolire la leadership tecnologica degli Stati Uniti, spingendo i player cinesi a trovare soluzioni alternative, magari con un’accelerazione sul fronte dell’autosufficienza tecnologica.

Parlando di alternative, Huawei non sta certo a guardare, pare infatti che il colosso cinese sia pronto a lanciare il nuovo acceleratore Ascend 910D, un chip che punta chiaramente a rivalutare la posizione del marchio nella corsa all’IA e a competere con le soluzioni di NVIDIA; le prime unità dimostrative di questa nuova componente dovrebbero essere pronte entro la fine di maggio.

Nel frattempo, l’impatto economico dell’intera situazione per NVIDIA non è trascurabile, l’azienda prevede infatti una svalutazione di circa 5,5 miliardi di dollari già nel primo trimestre, con una potenziale perdita di fatturato annuale tra i 14 e i 18 miliardi di dollari; numeri che da soli bastano a spiegare perché la società non possa permettersi di abbandonare il mercato cinese.

Non ci resta che attendere per scoprire come evolverà questa sfida non solo tecnologica, ma anche geopolitica ed economica; la nuova strategia di NVIDIA riuscirà a consolidare la presenza del brand in Cina? Oppure sarà Huawei a capitalizzare l’inasprimento delle restrizioni? Lo scopriremo nei prossimi mesi.