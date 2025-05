Il mondo della tecnologia mobile corre veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori siano rivolte già agli iPhone dei prossimi anni.

E così nelle scorse ore in Rete sono emersi dei dettagli sulla generazione del melafonino che Apple dovrebbe lanciare nel 2027 e nella quale almeno un modello dovrebbe poter contare su un display che possa essere realmente “edge-to-edge“.

Come potrebbe cambiare iPhone nel giro di due anni

Stando a quanto è stato rivelato da fonti anonime, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro per riuscire a posizionare tutte le componenti frontali sotto il display e ciò comprenderebbe sia la fotocamera che Face ID, in modo da eliminare notch o altre “distrazioni”.

Pare che tale decisione sia stata presa per dare ancora più risalto a questa generazione di iPhone: il 2027, infatti, non sarà un anno qualunque ma quello in cui si festeggerà il ventesimo anniversario dal lancio del primo melafonino.

In sostanza, sebbene già da tempo Apple abbia preso in considerazione la realizzazione di un iPhone a tutto schermo, il 2027 avrebbe un valore speciale dal punto di vista simbolico.

Inizialmente dovrebbero essere soltanto i modelli iPhone 19 Pro a poter contare sul nuovo design ma nel giro di uno o al massimo due anni la rivoluzione estetica dovrebbe abbracciare tutta la gamma.

Prima di arrivare all’introduzione del nuovo design pare che il team di Apple stia valutando delle modifiche graduali e così iPhone 18 Pro e 18 Pro Max il prossimo anno dovrebbero arrivare sul mercato con Face ID integrato nel display e un piccolo foro per la fotocamera frontale.

E così entro un paio di anni l’attuale design del melafonino potrebbe essere letteralmente stravolto. Staremo a vedere.