Nel mondo della tecnologia mobile, la corsa al design più sottile e leggero sembra non conoscere sosta, e Apple, come da tradizione, è in prima linea. Le ultime indiscrezioni, provenienti da oltreoceano, suggeriscono che l’azienda di Cupertino stia lavorando a un modello particolarmente affusolato per la sua futura gamma iPhone 17, che potremmo conoscere come iPhone 17 Air o forse iPhone 17 Slim. Un dispositivo che punta tutto sull’eleganza e la portabilità estrema, ma che potrebbe portare con sé un compromesso non da poco: l’autonomia energetica.

iPhone 17 Air: sottile è bello, ma la batteria? Apple valuta il ritorno delle cover con batteria integrata

Proprio per far fronte a questa potenziale criticità, un recente report pubblicato da The Information ipotizza una mossa a sorpresa da parte di Apple: il ritorno di una cover con batteria integrata, specificamente pensata per questo nuovo modello super-sottile. L’idea di base è semplice: offrire agli utenti un iPhone incredibilmente leggero e maneggevole, ma dare loro anche l’opzione di estenderne la durata operativa quotidiana attraverso un accessorio dedicato, sebbene questo vada a “vanificare” in parte proprio il vantaggio dello spessore ridotto.

Il nocciolo della questione risiederebbe, come è facile intuire, nelle leggi della fisica e dell’ingegneria. Un telaio estremamente sottile – si vocifera di appena 5.5 millimetri, un valore notevolmente inferiore ai 7.8 mm dell’attuale generazione (riferendosi all’iPhone 16 menzionato nella fonte come termine di paragone) – lascia inevitabilmente meno spazio fisico per la componentistica interna, batteria inclusa. Una batteria più piccola si traduce, quasi sempre, in una minore capacità e, di conseguenza, in un’autonomia ridotta.

Secondo quanto riportato, i test interni condotti da Apple stessa avrebbero evidenziato come solo una percentuale stimata tra il 60% e il 70% degli utenti riuscirebbe a coprire un’intera giornata di utilizzo con una singola carica del futuro iPhone 17 Air. Sebbene si tratti ancora della maggioranza degli utilizzatori, questo dato rappresenterebbe un passo indietro rispetto agli standard attuali degli iPhone, per i quali si stima che una percentuale compresa tra l’80% e il 90% degli utenti riesca tranquillamente ad arrivare a sera senza bisogno di ricariche intermedie.

Ecco dunque che l’ipotesi di una “Smart Battery Case” rediviva acquista senso. Apple non è nuova a questo tipo di accessori: molti ricorderanno le cover con batteria lanciate nel 2015 per iPhone 6 e 6s. Successivamente, nel 2021, l’azienda ha introdotto il MagSafe Battery Pack, una soluzione più moderna ma poi anch’essa dismessa. Entrambe le soluzioni, tuttavia, hanno sempre ricevuto una critica comune: l’aumento significativo di spessore e ingombro del dispositivo.

La nuova cover per iPhone 17 Air non farebbe eccezione, aggiungendo inevitabilmente millimetri e grammi, ma Apple sembrerebbe ritenerla una “male necessario” per garantire un’esperienza d’uso completa a tutti i suoi clienti, specialmente a quelli con pattern di utilizzo più intensi.

Al momento non ci sono dettagli sullo spessore effettivo che questa cover aggiungerebbe, ma è chiaro che si tratterebbe di un compromesso: scegliere tra la massima sottigliezza o una maggiore tranquillità sul fronte dell’autonomia.

Vale la pena ricordare che la riduzione della batteria non sarebbe l’unico compromesso atteso per questo iPhone 17 Air/Slim. Le indiscrezioni parlano anche di una sola fotocamera posteriore e di un unico altoparlante, scelte presumibilmente dettate dalla necessità di ottimizzare gli spazi interni.

Tuttavia, non tutto sarà orientato al risparmio. L’intera gamma iPhone 17, attesa per l’autunno del 2025, dovrebbe beneficiare anche di importanti miglioramenti sotto il cofano. Si parla, ad esempio, di un incremento della banda passante della memoria per prestazioni di elaborazione superiori e dell’adozione di 12GB di RAM come standard per tutti i modelli della lineup.