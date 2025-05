Dagli Stati Uniti è arrivata la notizia della nascita di una nuova piccola cittadina con nome un a dir poco epico: stiamo parlando di Starbase.

Si tratta della sede nel sud del Texas della società missilistica SpaceX di Elon Musk, divenuta nei giorni scorsi una vera e propria cittadina in seguito all’approvazione del progetto da parte del piccolo gruppo di elettori che vive lì (sono per lo più dipendenti dell’eccentrico miliardario).

Starbase è la prima città di Elon Musk

Elon Musk non ha nascosto la propria soddisfazione per la nascita di Starbase, ricordando su X come tutto sia iniziato con una pala.

Starbase è la struttura e il sito di lancio del programma missilistico SpaceX, sotto contratto con il Dipartimento della Difesa e la NASA e il cui obiettivo è quello di riuscire ad inviare gli astronauti sulla Luna e, in un futuro non troppo lontano, anche su Marte.

Poco meno di 300 gli aventi diritto al voto, la maggior parte dei quali dipendenti di SpaceX: in sostanza, l’esito della consultazione per stabilire se Starbase dovesse diventare una nuova città nella contea di Cameron, in Texas (vicino al sito di lancio di Boca Chica Beach, sul Golfo del Messico), era quasi scontato.

In seguito all’approvazione del provvedimento che istituisce la città di Starbase, SpaceX potrebbe acquisire maggiore controllo sul sito di lancio di Boca Chica Beach e potrebbe essere questo il risultato più importante ottenuto da Elon Musk con la votazione dei giorni scorsi.

Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più sui progetti legati a Starbase, città che verrà guidata da persone legate a SpaceX.