«È un’intelligenza artificiale che cerca la verità assoluta, anche se questa verità a volte è in contrasto con ciò che è politicamente corretto» ha detto Elon Musk durante la presentazione di Grok 3, un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni di xAI annunciato ieri durante una live su X e presentato come «il più intelligente al mondo».

Musk, proprietario di xAI, ha detto anche che è particolarmente intelligente, che è superiore di oltre dieci volte rispetto alla generazione precedente e che, in alcuni benchmark, ha ottenuto risultati migliori anche di modelli molto avanzati come GPT-4o di OpenAI, Google Gemini e DeepSeek V3.

Cosa può fare il nuovo modello AI Grok 3, in breve

Grok 3 è un modello dotato di capacità di ragionamento avanzate, ha sottolineato Musk durante la presentazione di un tipo di LLM addestrato a rispondere domande complesse suddividendo le istruzioni in parti più piccole, con l’obiettivo di verificare via via i fatti prima di offrire una soluzione che sia il più possibile veritiera, un po’ come fanno già i modelli delle altre aziende simili citate: o1 di OpenAI, Gemini Flash Thinking di Google e R1 di DeepSeek.

A seguire alcuni benchmark condivisi nelle scorse ore dalla stessa xAI durante la live su X (AIME è un benchmark matematico, mentre GPQA valuta i modelli utilizzando problemi di fisica, biologia e chimica a livello universitario PhD).

Grok, il chatbot di xAI alimentato da questo modello di linguaggio, è in grado di analizzare immagini, di rispondere a domande e di supportare varie funzioni del social network X con cui si integra. Con questa nuova interazione, che è stata addestrata nel datacenter dell’azienda con circa 200mila GPU, hanno confermato che sarà molto più versatile ed efficace.

C’è una modalità di Grok 3 denominata “Think” che visualizza i ragionamenti mentre risolve le richieste più semplici, mentre per le operazioni più complesse entra in gioco “Big Brain”, la modalità dedicata alle richieste che necessitano di maggiori potenze di calcolo. “Deep Search” lo hanno definitivo invece un motore di ricerca di nuova generazione che si basa sulle informazioni presenti su Internet e su X.

Gli abbonati statunitensi al piano X Premium Plus possono provare le funzioni più avanzate di Grok 3, funzioni che non sappiamo quando e se arriveranno anche in Italia. xAI ha fatto sapere inoltre che prossimamente arriverà sull’app Grok la modalità vocale (simile a quella di ChatGPT) e che sta lanciando un nuovo piano di abbonamento dal costo mensile di 30 dollari chiamato SuperGrok che darà accesso a funzionalità ulteriori e permetterà di provare le novità in anteprima.