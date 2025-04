Razer, azienda leader quando parliamo di periferiche e accessori per il gaming, amplia il proprio catalogo con due interessanti prodotti, parliamo dei mouse wireless serie Razer Pro Click V2.

Razer Pro Click V2 si compone, almeno per il momento, di due modelli, l’interessante Razer Pro Click V2 Vertical Edition e il Razer Pro Click V2, prodotti pensati e realizzati per garantire la massima ergonomia in qualsiasi ambito, dal gaming al lavoro, cercando come al solito di coniugare precisione e versatilità, il tutto con un tocco di Intelligenza Artificiale che ormai va tanto di moda. Ma vediamone insieme tutti i dettagli.

Razer Pro Click V2: ergonomia e prestazioni, ma anche autonomia e qualità

Come anticipato poco sopra, i nuovi mouse Razer Pro Click V2 Vertical Edition e il Razer Pro Click V2 hanno almeno due obiettivi primari, garantire la massima ergonomia all’utente e allo stesso tempo prestazioni senza compromessi che permettano non solo di migliorare l’esperienza nei giochi ma anche la produttività in altri ambiti di utilizzo. Iniziamo con una delle novità più interessanti proposte da Razer, ovvero il Razer Pro Click V2 Vertical Edition, il primo mouse verticale di Razer con interfaccia wireless ideato per quegli utenti che mirano a un mouse “unico” che possa dare il meglio sia nei giochi che in altri applicativi (anche lavorativi).

Progettato in primis per favorire il massimo comfort all’utente, Razer Pro Click V2 Vertical Edition è caratterizzato da un angolo di 71,7°, specifica che secondo l’azienda imita la naturale impugnatura a mano, riducendo la tensione durante lunghe sessioni di utilizzo; il mouse pesa 150 grammi e integra 8 pulsanti programmabili, inclusa c’è una base di supporto per il polso che aiuta a sollevarlo leggermente per rilassare la mano e permettere movimenti più fluidi.

Se i mouse verticali non sono i vostri preferiti, o semplicemente non soddisfano le vostre esigenze, Razer offre una seconda opzione, possiamo dire “standard”; si tratta del più classico e leggero Razer Pro Click V2 (110 grammi), realizzato con un angolo inclinato solo di 30° e dotato di impugnature laterali gommate con tanto di poggiapollice.

Entrambi i mouse sono equipaggiati con sensore ottico Razer Focus Pro 30K, preciso anche su vetro, oltre che con switch meccanici resistenti a 60 milioni di click. Un’altra caratteristica comune delle due periferiche è l’illuminazione multi-zona personalizzabile con il software proprietario Razer Chroma RGB, ricco di opzioni e sincronizzabile con oltre 300 giochi oltre che con altri dispositivi compatibili.

A bordo è presente la tecnologia HyperSpeed Wireless e non mancano bluetooth e modalità cablata; riguardo l’autonomia, i dati dichiarati da Razer sono abbastanza notevoli: sei mesi di autonomia per Razer Pro Click V2 Vertical Edition con illuminazione spenta e fino a 3,5 mesi per il Razer Pro Click V2 standard.

I mouse Razer migliorano la produttività con l’AI

Tra le novità dei mouse Razer Pro Click V2 c’è da segnalare che i due modelli sono i primi dell’azienda a integrare Razer AI Prompt Master, un’utility pensata per la produttività che mira a semplificare l’esperienza utente con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Razer AI Prompt Master offre accesso immediato a servizi AI di terze parti come ChatGPT e Microsoft Copilot AI Engine; in sostanza, Razer AI Prompt Master consente agli utenti di riformulare, riassumere e creare rapidamente richieste personalizzate senza interrompere il flusso di lavoro o la nostra attività.

Segnaliamo anche che la serie Razer Pro Click V2 permette due distinte modalità di scorrimento basate sulla tecnologia Razer HyperScroll; la prima è ottimizzata per la navigazione e l’utilizzo standard, la seconda ovviamente ideata e curata per soddisfare i gamer.

Altre chicche da segnalare sono senza dubbio la connettività multi-dispositivo (5 dispositivi diversi) e la ricarica veloce via USB-C che, sempre secondo Razer, permette un’autonomia di 2-3 giorni con una ricarica di soli cinque minuti.

Caratteristiche tecniche Razer Pro Click V2

Razer Pro Click V2 Vertical

Fattore di forma: per destrorsi

Connettività Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) Bluetooth – fino a 3 host USB Type C

Durata della batteria: fino a 6 mesi

Illuminazione RGB: Underglow su 18 zone

Sensore ottico Razer Focus Pro Sensibilità massima: 30.000 DPI Velocità massima: 550 IPS Accelerazione massima: 40 G

Pulsanti programmabili: 8

Switch: meccanici, 60 milioni di click

Memoria integrata

Piedini 100% PTFE

Cavo USB Type-A a USB Type-C da 1,2 m

Rotella inclinabile

Dimensioni Lunghezza: 111 mm Larghezza: 88 mm Altezza: 79 mm

Peso: 150 g

Razer Pro Click V2

Fattore di forma: per destrorsi

Connettività Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) Bluetooth – fino a 3 host USB Type C

Durata della batteria: fino a 3,5 mesi

Illuminazione RGB: Underglow su 14 zone

Sensore ottico Razer Focus Pro Sensibilità massima: 30.000 DPI Velocità massima: 550 IPS Accelerazione massima: 40 G

Pulsanti programmabili: 9

Switch: meccanici, 60 milioni di click

Memoria integrata

Piedini 100% PTFE

Cavo USB Type-A a USB Type-C da 1,2 m

Rotella inclinabile

Dimensioni Lunghezza: 126 mm Larghezza: 80 mm Altezza: 46 mm

Peso: 110 g

Quando costano e dove acquistare i nuovi mouse Razer Pro Click V2

I nuovi mouse Razer Pro Click V2 sono disponibili da subito sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori di settore; qui però c’è da fare una precisazione, ovvero che la versione Razer Pro Click V2 dovrebbe essere un’esclusiva Razer e quindi acquistabile solo sul sito ufficiale (salvo essere già presente su Amazon).

Riguardo i prezzi di listino, Razer Pro Click V2 Vertical costa 129,99 euro, mentre il Razer Pro Click V2 scende a 109,99 euro.