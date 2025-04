Manca ormai sempre meno all’uscita ufficiale di Nintendo Switch 2, la prossima console ibrida della compagnia di Kyoto, prevista in uscita il prossimo 5 giugno sui mercati di tutto il mondo, con Mario Kart World che spicca tra i principali titoli di punta al lancio. Nel frattempo, arrivano nuovi annunci da parte delle compagnie terze parti in merito all’uscita di diversi titoli su Nintendo Switch 2 nel corso dei prossimi mesi: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo Switch 2: arrivano Star Wars Outlaws e Oblivion Remastered

Nel corso delle ultime ore, Ubisoft ha annunciato che Star Wars Outlaws, una delle sue ultime fatiche da tempo già disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vedrà la luce anche su Nintendo Switch 2 il prossimo 2 settembre.

A differenza di quanto visto con alcuni titoli passati su Nintendo Switch, la versione Nintendo Switch 2 di Star Wars Outlaws offrirà prestazioni del tutto simili alla controparte per Xbox Series X e PlayStation 5, garantendo probabilmente il supporto alla risoluzione 4K in modalità dock, con circa 30 fotogrammi al secondo.

Si tratta a tutti gli effetti del primo titolo basato sul franchiste di Star Wars con struttura open-world, consentendo così ai giocatori di esplorare liberamente il mondo di gioco, tra missioni principali e secondarie, a bordo dello speeder, vivendo tutte le esperienze di un fuorilegge. Non sappiamo ancora invece se la versione di Nintendo Switch 2 del gioco includerà il prossimo DLC A Pirate’s Fortune, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox eries X/S nel corso del mese di maggio.

A questo si aggiungerà poi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, remake dell’omonimo gioco di ruolo uscito nel 2006 e presentato ufficialmente nella giornata di ieri da Bethesda Softworks, con un’uscita praticamente immediata su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Secondo un leak delle ultime ore, infatti, sarebbe attualmente in lavorazione una versione per Nintendo Switch 2 del remake. Il titolo fa utilizzo del nuovo motore grafico Unreal Engine 5, garantendo così un comparto tecnico completamente rinnovato rispetto alla controparte originale.

Non conosciamo al momento il possibile periodo d’uscita su Nintendo Switch 2 per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che potrebbe vedere la luce anch’esso nel corso dei prossimi mesi autunnali. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito rispettivamente da Bethesda Softworks, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.