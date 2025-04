Nel corso della giornata di ieri, come annunciato già in occasione della presentazione, Nintendo ha tenuto un nuovo Direct esclusivamente incentrato su Mario Kart World, il nuovo titolo della fortunata serie racing in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2 il prossimo 5 giugno, evidenziandone le principali novità e caratteristiche: scopriamole insieme nel dettaglio.

Mario Kart World: modalità Corsa Libera, Sopravvivenza e tanto altro

Partiamo prima di tutto dalla modalità Corsa Libera, che permetterà di viaggiare in lungo e in largo per il mondo di gioco, un po’ come avviene su Forza Horizon. Il mondo è disseminato di diversi collezionabili da raccogliere, aggiungendo così ulteriore longevità al titolo. All’interno di questa sarà possibile utilizzare la modalità Fotografica, per scattare foto o in solitaria o assieme ai propri compagni di corse, con la possibilità di scegliere filtri, inquadrature, pose e tanto altro ancora.

Un’altra novità importante è rappresentata dalla modalità Sopravvivenza, dove il giocatore si troverà invece ad affrettarsi il più possibile per non essere eliminato di turno in turno. Arriviamo infine alla classica modalità Gran Premio, che abbiamo visto in tutti i precedenti titoli della serie.

La differenza fondamentale in questo caso risiederà nel numero di giocatori su pista, che da 12 aumenteranno a 24. Per la prima volta in assoluto, i giocatori avranno la facoltà di riavvolgere il tempo con la funzione Riavvolgi per correggere i propri errori alla guida, mentre gli altri continuano la gara.

Diverse sono le novità previste anche per gli oggetti, che vedono l’arrivo del Martello, Fiore di Ghiaccio (in grado di congelare temporaneamente i nemici), Kamek e altri ancora. Aria di cambiamenti anche per i personaggi selezionabili all’interno del gioco, con l’introduzione di Moo Moo, Spike e Goomba, oltre alla possibilità di sbloccare nuove skin dei personaggi che conosciamo già da tempo.

La componente multiplayer, una delle fondamenta alla base della serie, è stata ulteriormente ampliata, dando la possibilità di comunicare fino a un massimo di 8 console in locale. Nel caso della modalità split-screen sulla stessa console, invece, sarà possibile coinvolgere fino a 4 giocatori, che si cimenteranno all’interno dei diversi Gran Premi del gioco o nella modalità Sopravvivenza.

Vi ricordiamo che Mario Kart World sarà disponibile in edizione digitale a 79,99 euro, che aumenteranno a 89,99 euro nel caso della versione fisica. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare in vista dell’uscita.