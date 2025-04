Spesso, quando si acquista un gioco per una nuova console, si ha la consapevolezza che non funzionerà su quella di precedente generazione ma ciò, a quanto pare, non sempre varrà per Nintendo Switch 2.

Pare, infatti, che alcune schede (è bene precisare che non vale per tutte) con giochi per la nuova console gaming di Nintendo sono in grado di funzionare anche sulla precedente generazione, anche se dal punto di vista grafico le prestazioni e la qualità potrebbero essere differenti.

Una gradita novità per Nintendo Switch 2

Rune Factory: Guardians of Azuma, nuovo titolo sviluppato da Marvelous Inc., è uno di quei giochi la cui scheda potrà essere usata non soltanto su Nintendo Switch 2 ma anche sulla generazione precedente.

A spiegare come ciò sia possibile è stato lo stesso sviluppatore, che sul sito ufficiale ha precisato che gli utenti che compreranno questo gioco nella sua confezione troveranno sia la versione per Nintendo Switch che il cosiddetto Upgrade Pack (si tratta di una soluzione che sfrutta il nuovo hardware di Switch 2 e aggiunge nuovi contenuti).

In pratica, la Nintendo Switch 2 Edition di questo gioco è una scheda rossa da 64 GB, che include la versione per la console originale e l’Upgrade Pack: gli utenti non dovranno scaricare alcun software (ovviamente con il passare dei mesi potrebbero esserci piccoli aggiornamenti), in quanto sarà sufficiente inserire la scheda e il gioco partirà automaticamente.

A differenza di quanto avveniva in passato, quando Nintendo modificava leggermente il design della cartuccia, in modo che non potesse essere fisicamente inserita in una console più vecchia, con questa nuova il produttore ha deciso di puntare su un approccio diverso.