Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple aveva inizialmente pianificato una versione ancora più rivoluzionaria del tanto vociferato iPhone 17 Air. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti considerato l’idea di eliminare completamente la porta USB-C dal dispositivo, creando così il primo iPhone totalmente privo di porte fisiche.

Apple aveva pensato di creare un iPhone 17 Air completamente privo di porte, rivela un report

Mark Gurman, nella sua newsletter Power On, ha rivelato che questa audace visione è stata successivamente accantonata, principalmente per evitare nuove complicazioni con i regolatori dell’Unione Europea. Nonostante il ripensamento, sembra che Apple non abbia del tutto abbandonato questa idea, che potrebbe essere riproposta per futuri modelli ultrasottili di iPhone, in base al successo commerciale dell’iPhone 17 Air.

Il dispositivo in questione si preannuncia comunque rivoluzionario: secondo le indiscrezioni, sarà circa 2 millimetri più sottile rispetto agli altri modelli della linea iPhone 17. Proprio in queste ore, il noto leaker Sonny Dickson ha condiviso alcune immagini di presunti modelli dummy della serie iPhone 17, mostrando quanto potrebbe essere sottile la variante Air rispetto agli altri dispositivi della famiglia.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Gurman afferma che iPhone 17 Air dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo intermedia, intorno ai 900 dollari (prezzo che sarà sicuramente maggiore per il mercato europeo), collocandosi quindi tra il modello base iPhone 17 e le versioni premium. Il dispositivo dovrebbe mantenere un’autonomia paragonabile a quella degli attuali iPhone, offrire un display di circa 6,6 pollici, integrare la Dynamic Island e implementare il nuovo pulsante laterale Camera Control.

È importante sottolineare che nessuna di queste informazioni è stata ancora confermata ufficialmente da Apple, ma possiamo aspettarci che nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli e indiscrezioni sulla nuova linea iPhone 17. La strategia dell’azienda sembra comunque orientata a mantenere una lineup composta da quattro modelli diversi, in linea con l’approccio adottato negli ultimi anni.

L’idea di un iPhone completamente privo di porte non è del tutto nuova: da anni si vocifera che Apple stia lavorando a questa soluzione, che rappresenterebbe un ulteriore passo verso la visione di Jony Ive di un dispositivo monolitico simile a un “foglio di vetro”. Tuttavia, le normative europee sul caricabatterie universale USB-C sembrano aver temporaneamente frenato questa ambizione, almeno per quanto riguarda l’iPhone 17 Air. Staremo a vedere se questa visione diventerà realtà nel corso dei prossimi anni.