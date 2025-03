Mancano ancora diversi mesi alla presentazione della serie iPhone 17 ma in Rete già da tempo si susseguono le indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le principali novità che Apple ha in programma di introdurre.

Uno degli ultimi contributi dedicati a chi attende di scoprire cosa il colosso di Cupertino abbia in serbo è quello dell’analista Jeff Pu, a dire del quale tutti e quattro i modelli potranno contare su un nuovo chip WiFi 7.

Le ultime indiscrezioni su iPhone 17

A dire di Pu, su iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max dovrebbe esordire un chip WiFi 7 realizzato da Apple e che sarebbe pronto già dalla metà dello scorso anno.

Già la gamma iPhone 16 può contare sulla connettività WiFi 7 ma la novità è che Apple ha in programma di introdurre un proprio chip, confermando così di avere intenzione di realizzare sempre più componenti, riducendo la necessità di affidarsi a quelle di terze parti e potendo lavorare meglio allo stesso tempo alla loro ottimizzazione.

L’analista Jeff Pu ha svelato anche un’altra presunta novità della serie iPhone 17, relativa in questo caso al comparto fotografico.

A suo dire, frontalmente tutti e quattro i modelli dovrebbero poter contare su una fotocamera da 24 megapixel, che andrebbe così a sostituire quella da 12 megapixel usata sulla serie iPhone 16.

Grazie alla risoluzione più elevata, le foto dovrebbero essere in grado di mantenere la loro qualità anche se ritagliate in modo più approfondito, offrendo così agli utenti maggiore flessibilità in fase di post-elaborazione.

Jeff Pu ha confermato anche altre indiscrezioni già succedutesi nelle ultime settimane per la serie iPhone 17, come la dotazione di 12 GB di RAM, l’utilizzo del nuovo processo produttivo a 3 nm di terza generazione di TSMC per i processori Apple A19 e A19 Pro e un teleobiettivo da 48 megapixel per i modelli Pro e Pro Max.

Infine, sempre nelle scorse ore un altro interessante contributo è arrivato da Sonny Dickson su X, che ha pubblicato delle foto che ci mostrano quelli che sarebbero i modellini di tutti i modelli della serie iPhone 17, permettendoci di farci un’idea del design e delle dimensioni di ciascuna variante:

Tra i quattro modelli quello più curioso è senza dubbio l’inedito Air, caratterizzato da un ampio display e da uno spessore davvero ridotto.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni.