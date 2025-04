G.Skill alza il livello della sfida con i competitor e annuncia il debutto del primo kit DDR5 al mondo con capacità di 256 GB per sistemi desktop AMD AM5, cercando di rompere gli schemi e portando sul mercato consumer una soluzione che fino a ora era appannaggio quasi esclusivamente dei sistemi server o delle workstation ad alto profilo.

G.Skill è un’azienda taiwanese nota per i suoi kit di memoria ad alte prestazioni, molto propensi all’overclock ma anche con un occhio di riguardo agli utenti che guardano alla capacità senza sacrificare frequenza e timing.

Le nuove DDR5 G.Skill Trident Z5 NEO RGB sono la perfetta sintesi degli sforzi e della tecnologia del produttore asiatico, offrendo oggi un’ulteriore alternativa con un kit UDIMM standard che coniuga un’elevata capacità a frequenze e timing ottimizzati.

G.Skill Trident Z5 Neo RGB: ora da 256 GB e velocità oltre i 6.000 MT/s

Andando nel dettaglio, il kit G.Skill Trident Z5 Neo RGB in questione prevede una configurazione a quattro moduli U-DIMM da 64 GB, quindi potenzialmente un modello quad-channel che però trova impiego su sistemi AMD AM5, compatibile come saprete con la modalità Dual-Channel (quindi in questo caso avremo due moduli per canale). Pensate quindi per sistemi HEDT o per workstation non professionali, le G.Skill Trident Z5 Neo RGB puntano a quegli utenti che hanno a che fare con applicativi molto esigenti in termini di risorse di sistema, dal computing, passando alla creazione di contenuti e ovviamente all’Intelligenza Artificiale.

La velocità della RAM però è altrettanto importante, non a caso il kit di G.Skill offre una frequenza base di 3.000 MHz, ovvero 6.000 MT/s con un CAS Latency impostato a CL 32, profilo richiamabile facilmente dal BIOS grazie al pieno supporto alla tecnologia AMD EXPO.

Come di consueto G.Skill fornisce dati approfonditi anche sulla validazione dei singoli kit; per l’occasione, le G.Skill Trident Z5 Neo RGB sono state validate sia su ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO e AMD Ryzen 7 9800X3D che su MSI MPG X870E CARBON WIFIe AMD Ryzen 9 9900X (con timing leggermente diversi).

Ma non è tutto. Per portare avanti il nome della serie G.SKill Trident e le particolari doti di overclock dei suoi moduli DDR5, G.Skill dichiara che il nuovo modello da 256 GB supporta molto bene anche l’overclock e quindi riesce a operare fuori specifica con particolari impostazioni riportate nel dettaglio.

Secondo i dati forniti dall’azienda, la capacità non limita molto il potenziale dei chip DDR5 SK Hynix in dotazione ai nuovi moduli Trident Z5 Neo RGB e con qualche aggiustamento si possono raggiungere in piena stabilità i 7.000 MT/s con CAS 38 (MSI MEG X870E GODLIKE e AMD Ryzen 7 9800X3D) o, se guardiamo ai timing, 6.400 MT/s con CAS 32 (ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO / AMD Ryzen 9 9900X3D e MSI MAG B850M MORTAR WIFI / AMD Ryzen 7 9800X3D).

Al momento il produttore non ha divulgato informazioni su prezzi e disponibilità delle G.Skill Trident Z5 Neo RGB 256 GB, considerate però che in Italia il prezzo per un kit G-Skill da 128 GB può superare quota 1.000 euro (basta fare due conti).

Scheda tecnica G.Skill Trident Z5 Neo RGB 256 GB