La gamma iPhone 17 sarà caratterizzata da tantissime novità rispetto ai modelli presentati da Apple nel 2024: le più evidenti sono il design posteriore totalmente rivisto per i due modelli Pro e il pensionamento del modello Plus in favore dell’inedito (e sottilissimo) iPhone 17 Air.

Tutte queste novità, nonostante manchino ancora 4-5 mesi all’annuncio ufficiale di questi smartphone, hanno scatenato dibattiti, chiacchiere, confronti e, soprattutto per il modello Air, tanto stupore: un esempio lampante è dato da un video, recentemente pubblicato dal canale YouTube “Unbox Therapy”, dove vengono confrontati visivamente e dimensionalmente i mockup di tre dei quattro modelli della gamma iPhone 17.

Il mockup di iPhone 17 Air protagonista di un video unboxing

Abbiamo già capito che il 2025 sarà l’anno degli smartphone super sottili: Samsung lancerà prossimamente il Galaxy S25 Edge; Apple lancerà a settembre l’inedito iPhone 17 Air, modello che (come anticipato) si configura come sequel (con cambio di rotta) di iPhone 16 Plus.

Rispetto agli altri iPhone della gamma numerata, iPhone 17 Air non sarà solo il più sottile ma sarà anche l’unico dotato di una singola fotocamera. Quanto importa questo dettaglio? Sicuramente poco, almeno secondo Lewis George Hilsenteger.

Il volto noto del canale YouTube Unbox Therapy ha recentemente ricevuto alcuni mockup, basati sui progetti CAD messi a punto dal leaker Majin Bu e stampati in 3D da alcuni produttori di cover cinesi, dei prossimi iPhone 17: il più interessante, come lecito attendersi, è proprio iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air potrebbe essere sorprendentemente sottile

Confrontando i mockup, dal punto di vista dimensionale, iPhone 17 Air sembra collocarsi tra iPhone 17 Pro Max (che misura 163,04 x 77,59 x 8,75 mm) e iPhone 17 (che misura 149,62 x 71,46 x 7,96 mm).

Sebbene nel video non vengano mai messe a fuoco, anche il mockup della variante Air propone le sue misure: queste dovrebbero essere 156,18 x 74,71 x 5,65 mm; lo spessore di 5,65 mm viene anche confermato dallo youtuber che misura lo spessore con un calibro. Chiaramente, nella parte con il modulo fotografico sporgente, lo smartphone sarà decisamente più spesso.

Queste dimensioni, che ripetiamo non sono certe al 100% perché non si leggono bene (e in ogni caso parliamo di mockup e non di cose ufficiali griffate dalla Mela morsicata), sono la perfetta via di mezzo tra quelle del modello standard e quelle del modello Pro Max; di conseguenza, suggeriscono/confermano la presenza di un display da 6,6 pollici (si spera non a 60 Hz).

Resta un mistero quello legato alla batteria che Apple riuscirà a installare all’interno di un dispositivo così sottile: dando per scontato che il colosso di Cupertino non si fiondi già quest’anno nel mondo delle batterie al silicio-carbonio, è molto probabile che l’autonomia possa costituire uno dei punti deboli di iPhone 17 Air (o, per vederla alla rovescia, non sarà sicuramente un suo punto di forza).

Apple avrà fatto tesoro del “Bendgate” risalente agli iPhone 6?

Tralasciando il fatto che iPhone 17 Air possa avere successo tra i consumatori grazie al suo design super sottile (lo youtuber richiama il successo avuto dalla prima generazione di MacBook Air), restano alcuni dubbi legati all’integrità strutturale dello smartphone.

Undici anni fa, all’epoca degli iPhone 6 e iPhone 6 Plus, il colosso di Cupertino ha dovuto affrontare il così chiamato Bendgate: i due iPhone del 2014 erano così sottili e leggeri che si piegavano (soprattutto il modello Plus, al debutto allora), costringendo gli ingegneri Apple a rivedere il progetto con l’utilizzo di una lega di alluminio più resistente (serie 7000) per i successivi iPhone 6s e iPhone 6s Plus, decisamente più piazzati rispetto ai predecessori.

La speranza è che Apple non abbia dimenticato quella brutta parentesi e che iPhone 17 Air possa essere immune da problematiche del genere. Va comunque considerato il fatto che i modelli finali possano differire da questi mockup (anche per quanto concerne lo spessore).

Mancano ancora poco più di quattro mesi al classico periodo di lancio settembrino degli iPhone e, di conseguenza, nelle prossime settimane saremo sicuramente qua a raccontarvi le ennesime anticipazioni su tutti e quattro gli iPhone 17.