Alla fine della fiera, il progetto Apple Glass potrebbe non essere stato accantonato del tutto da Apple ma, anzi, vedrebbe il CEO Tim Cook in prima linea a spingere per la loro realizzazione.

Questo è lo scenario che emerge dall’ultima puntata della newsletter Power On di Bloomberg, tenuta dal solito Mark Gurman spesso ben informato sulle questioni che ruotano attorno alla Mela morsicata.

Il progetto Apple Glass è la priorità per Tim Cook

Prestazioni potenzialmente non all’altezza, diffidenza del mercato e risultati di vendita non proprio esaltanti di Apple Vision Pro sembravano aver portato Apple a rinunciare al progetto Apple Glass, ovvero quello che porterà a un paio (o una gamma) di occhiali per la realtà aumentata. Poi, una settimana dopo, sono emerse indiscrezioni in direzione opposta.

Stando a quanto ha detto Mark Gurman nell’ultima puntata della newsletter Power On, fonti vicine a Cupertino suggeriscono che Tim Cook stia spingendo in maniera decisa per la realizzazione di questi occhiali smart:

“A Tim non interessa nient’altro. È l’unica cosa a cui sta davvero dedicando il suo tempo dal punto di vista dello sviluppo del prodotto.“

Gli Apple Glass potrebbero essere molto diversi dai Ray-Ban Meta Glasses

Per sua natura, Apple vorrebbe cercare di realizzare un dispositivo leader del settore anche nel campo degli occhiali smart e il competitor principale, da questo punto di vista (ma anche nei visori) è Meta che, con Luxottica, ha realizzato i Ray-Ban Meta Glasses, occhiali smart dotati di fotocamere per scattare foto e sfruttare l’intelligenza artificiale.

A Tim Cook non interesserebbe un prodotto del genere: l’obiettivo del CEO della Mela morsicata sembra essere la realizzazione di un dispositivo che abbia alcune delle potenzialità del visore Apple Vision Pro (come la possibilità di mostrare all’utente immagini in realtà aumentata) ma in un form factor decisamente più discreto e portabile.

Qualora tutto ciò corrispondesse al vero, gli ingegneri Apple sarebbero costretti ad affrontare sfide complicatissime come la realizzazione di un hardware (inclusi i display, i processori e i chip, l’audio) miniaturizzato e in grado di vivere all’interno della montatura di un paio di occhiali.

La riuscita di un progetto del genere, darebbe a Apple un enorme vantaggio competitivo sulle altre aziende del settore, anche su Meta: chissà se vedremo prima gli Apple Glass o la controparte realizzata da Zuckerberg e soci.