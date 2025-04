AMD amplia la propria offerta di processori per notebook e svela, in realtà un po’ in sordina, la nuova gamma Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh. Come facilmente suggeriscono la sigla e il nome in codice della piattaforma, si tratta di un “aggiornamento” della serie Ryzen 7000HX Dragon Range, annunciata ricordiamo nel 2023 e particolarmente apprezzata per l’ottimo rapporto prestazioni/consumi.

La rinnovata piattaforma AMD Ryzen 8000HX è pensata per i notebook ad alte prestazioni che guardano alla produttività o al gaming, soluzioni quindi che saranno abbinate nella maggior parte dei casi a schede grafiche dedicate. Essendo un vero e proprio refresh, non ci aspettiamo particolari miglioramenti riguardo le prestazioni assolute dei chip, un trend confermato se vogliamo dalle informazioni condivise dalla stessa AMD. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Ryzen 8000HX: cuore Zen 4 e tanta potenza in multi-tasking

Per chi non avesse avuto modo di provare o conoscere la serie AMD Ryzen 7000HX, possiamo dirvi che si tratta di una delle piattaforme notebook più valide annunciate negli ultimi 5-10 anni, valida nel gaming e molto capace in ambiti come la produttività e i carichi di lavoro multi-core. In sostanza, AMD vuole offrire un’alternativa più economica ma comunque valida ai recenti Ryzen serie 9000HX Fire Range; quest’ultimi utilizzano l’ultima architettura Zen 5, mentre per i Ryzen 8000HX ritroviamo la tanto apprezzata Zen 4 (5 nm), attualmente ancora un punto di riferimento sia per quanto concerne le prestazioni che l’efficienza energetica.

Ribadiamo quindi che rispetto ai Ryzen 7000HX non troviamo particolari differenze, fatta eccezione per la massima frequenza Boost di alcuni modelli che, dati alla mano, viene incrementata di 100 MHz. Al pari dei Ryzen 9000HX e dei predecessori Ryzen 7000HX, anche i processori Dragon Range Refresh vantano una configurazione da 8 core / 16 thread fino a 16 core / 32 thread, garantendo quindi diverse opzioni sia per i gamer che per l’utente che guarda alla potenza di calcolo utile per il multi-tasking.

Gli AMD Ryzen 8000HX vantano un TDP configurabile da 45 a 75 watt, una peculiarità che permette ai vari modelli di adeguarsi al design dei notebook disegnati dai partner AMD. Tra le caratteristiche da segnalare c’è anche l’assenza di una NPU dedicata, mentre non manca una componente grafica integrata Radeon 610M, non proprio il meglio che può offrire l’azienda di Lisa Su ma comunque basata su architettura GPU RDNA 2.

Come anticipato sopra però, i nuovi chip AMD Dragon Range Refresh sono pensati per notebook premium che prevedono una scheda video dedicata, oltre a un reparto di espansione e connettività di ultima generazione (vedi PCI-E 5.0, DDR5, WiFi 7 ecc). Al momento non abbiamo date precise per la disponibilità in Italia, tuttavia sulla rete le indiscrezioni non sono mancate, soprattutto da parte di aziende partner come ASUS e MSI.

AMD Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh – Modelli e caratteristiche

Per questo refresh della serie Ryzen 7000HX, AMD ha previsto un totale di quattro modelli; due fanno parte della serie Ryzen 9 e due invece sono Ryzen 7, sicuramente più indicati se puntate a un portatile per giocare e gestire applicativi di qualsiasi natura senza problemi. A guidare la gamma AMD Rzen 8000HX troviamo Ryzen 9 8945HX, un processore che ha poco da invidiare a un modello desktop visto che offre 16 core (Zen 4) e 32 thread, 80 MB di cache e un Thermal Design Power configurabile da 55 a 75 watt.

La frequenza Boost può arrivare a 5,4 GHz, lo stesso del nuovissimo Ryzen 9 9955HX e del suo antenato Ryzen 9 7945HX che, fatti due conti, dovrebbe garantire lo stesso livello prestazionale ed energetico. A seguire un riepilogo dei modelli annunciati e relative specifiche tecniche: