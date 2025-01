Il Galaxy Unpacked, l’evento durante il quale Samsung ha svelato la serie Galaxy S25, ha permesso al colosso sud coreano di parlare anche di altre novità in arrivo, in particolare per SmartThings, la piattaforma per la smart home che presto potrà godere di tante nuove funzioni grazie a un sapiente uso dell’intelligenza artificiale e degli elettrodomestici.

Si tratta di novità che impiegheranno del tempo ad arrivare sul mercato, Samsung parla di 2025 e 2026, ma le premesse sono ottime e sicuramente vale la pena attendere per poterle toccare con mano.

Una casa finalmente intelligente

L’idea di Samsung è tanto semplice quanto geniale: perché riempire di sensori la nostra casa quando abbiamo già gli elettrodomestici che possono svolgere questa funzione? Ecco perché arriva Home AI, una nuova soluzione destinata a lavorare in locale, senza quindi caricare alcun dato sul cloud, che imparerà le abitudini degli utenti per offrire un’esperienza d’uso personalizzata, facendo diventare davvero intelligente la casa.

Per raggiungere questo obiettivo Samsung intende sfruttare sensori evoluti, come quelli di movimento e presenza (con tecnologie come mmWave) o sensori sonori da utilizzare per le attività di tutti i giorni come cucinare, allenarsi o dormire. Home AI può ad esempio ricordarvi i alzarvi e fare qualche passo se state troppo tempo seduti in poltrona o sul divano davanti alla TV, o suggerirvi durata e intensità degli allenamenti se state effettuando degli esercizi.

Vi state asciugando i capelli dopo la doccia? SmartThings può riconoscere il suono dell’asciugacapelli e mandare, a tempo debito, il robot aspirapolvere a raccogliere gli eventuali capelli dal pavimento. E quando alla sera vi sedete sulla vostra poltrona preferita il sistema può accendere la lampada per la lettura, abbassare la luce principale e regolare la temperatura della stanza per offrirvi il massimo comfort. SmartThings può anche riconoscere il vostro pinscher nano che saltella sul divano e attivare il purificatore d’aria per rimuovere gli allergeni dall’aria di casa.

La seconda novità riguarda Map View, la funzione per creare una mappa della vostra abitazione. Arriverà Gen AI che permetterà a SmartThings di capire al meglio l’ambiente domestico così da offrirvi un’esperienza unica. Potete scattare foto agli elementi presenti nelle varie stanze, così da visualizzarli in Map View, ma anche per permettere all’intero sistema di adattarsi meglio ai vostri spostamenti, regolando illuminazione e climatizzazione in base alla vostra presenza in determinate stanze.

Come dicevamo, tutti i dati raccolti vengono elaborati localmente, così da mantenere assolutamente private le informazioni ed evitare che finiscano in mano a servizi di terze parti o a malintenzionati. Dovremo dunque aspettarci una nuova ondata di dispositivi intelligenti dotati di sensori, visto che difficilmente sarà possibile aggiornare buona parte di quelli esistenti per sfruttare le nuove tecnologie. Ma stavolta potrebbe davvero valerne la pena.