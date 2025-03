LG lancia in Italia i nuovi modelli LG gram 2025, ossia i primi notebook del brand dotati di intelligenza artificiale. La nuova gamma comprende LG gram Pro, LG gram AI, LG gram e LG gram Book, che spaziano tra prestazioni, funzionalità avanzate, esperienza utente e design sottile e leggero. Scopriamoli più da vicino insieme ai prezzi per il nostro mercato.

I notebook LG gram 2025 arrivano in Italia: modelli e specifiche

L’introduzione di gram AI vuole ridefinire l’interazione dell’utente con il notebook, per un’esperienza ancora più smart, sicura e personalizzabile: LG combina infatti una soluzione ibrida di intelligenza artificiale in cloud e locale, che punta a migliorare la produttività offrendo contenuti personalizzati e un’esperienza al contempo intuitiva e in continua evoluzione.

Gram chat On-Device sfrutta l’IA per elaborare e analizzare i dati a livello locale, senza la necessità di una connessione a Internet: utilizza un modello linguistico che consente un’elaborazione locale rapida e sicura per offrire risposte pertinenti e semplificare la gestione del dispositivo. Tra le funzionalità spicca Time Travel, che consente di recuperare rapidamente pagine web, documenti, video e file audio.

Gram chat Cloud offre invece un accesso ai servizi IA basati su cloud, per fornire risposte approfondite basate sui dati online. Offre il servizio GPT-4o gratuitamente per il primo anno e può integrarsi con Google Workspace e Microsoft 365 per la gestione di impegni, la creazione di documenti e non solo. Queste funzioni sono accessibili sui modelli LG gram AI (serie Z90TL) e LG gram Pro (serie Z90TP).

I notebook LG gram AI (serie Z90TL) sono proposti nelle versioni da 16 e da 17 pollici, con schermi IPS a risoluzione 2560 x 1600 con rivestimento antiriflesso. Si tratta dei primi modelli del brand a integrare Copilot+, che in abbinamento al processore Intel Core Lunar Lake assicura un aumento nella produttività e della creatività, con un’unità di elaborazione neurale (NPU) fino a 47 TOPS.

Specifiche tecniche LG gram AI Z90TL: display IPS da 16 o da 17 pollici a risoluzione 2560 x 1600

da o da a risoluzione 2560 x 1600 CPU Intel Core Ultra 7 258V / 256V

GPU: Intel Arc graphics

RAM: 17″: 16 o 32 GB LPDDR5X (8533 MHz) 16″: 16 GB LPDDR5X (8533 MHz)

connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

porte: 2x USB-C, 2x USB, 1x HDMI, 1x Uscita cuffie, microSD

speaker: 2x 2W (Smart Amp Max 5W) con Dolby Atmos

webcam Full-HD

batteria da 77 Wh

certificazione MIL-STD-810H

sistema operativo: Windows 11

dimensioni e peso: 17″: 378,8 x 258,8 x 17,8 mm, 1389 g 16″: 355,1 x 242,3 x 16,8 mm, 1239 g



LG gram Pro (serie Z90TP) arriva nella versione con schermo OLED da 16 pollici a risoluzione 2880 x 1800, e offre un design sottile (1,3 cm), ultra leggero (1,1 kg) e resistente (con certificazione MIL-STD-810H). Offre una batteria da 77 Wh e un processore Intel Core Ultra 7 (Arrow Lake) per una maggiore potenza di calcolo e un’elaborazione grafica superiore.

Specifiche tecniche LG gram Pro Z90TP: display OLED da 16 pollici a risoluzione 2880 x 1800

da a risoluzione 2880 x 1800 CPU Intel Core Ultra 7 255H

GPU: Intel Arc graphics

RAM: 16 o 32 GB LPDDR5X (8400 MHz)

connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

porte: 2x USB-C, 2x USB, 1x HDMI, 1x Uscita cuffie

speaker: 2x 3W (Smart Amp Max 5W) con Dolby Atmos

webcam Full-HD con Windows Hello

batteria da 77 Wh

certificazione MIL-STD-810H

sistema operativo: Windows 11

dimensioni e peso: 357,7 x 251,6 x 12,4 mm, 1199 g

Ci sono poi le nuove serie entry level con processore Intel Core i5-1334U: mantengono le caratteristiche distintive della serie gram di LG, pur proponendo un prezzo decisamente più accessibile. Si tratta in particolare di LG gram (14Z90RU) e LG gram Book (15U50T): il primo offre leggerezza (999 grammi) e portabilità, con uno schermo IPS da 14″ a risoluzione 1920 x 1200 e una batteria da 72 Wh, mentre il secondo si distingue per lo schermo un po’ più generoso (15,6 pollici, a risoluzione Full-HD); mette a disposizione opzioni di archiviazione espandibili, webcam HD da 720p con privacy shutter e un design adatto alla portabilità.

Specifiche tecniche LG gram Z90RU: display IPS da 14 pollici a risoluzione 1920 x 1200

a risoluzione 1920 x 1200 CPU Intel Core i5-1334U

GPU: Intel Iris Xe graphics

RAM: 16 GB LPDDR4X (4266 MHz)

connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

porte: 2x USB-C, 2x USB, 1x HDMI, 1x Uscita cuffie, microSD

speaker: 2x 1,5W con Dolby Atmos

webcam HD

batteria da 72 Wh

certificazione MIL-STD-810H

sistema operativo: Windows 11

dimensioni e peso: 313,4 x 215,2 x 16,8 mm, 999 g

Specifiche tecniche LG gram Book U50T: display IPS da 15,6 pollici a risoluzione 1920 x 1080

a risoluzione 1920 x 1080 CPU Intel Core i5-1334U

GPU: Intel Iris Xe graphics

RAM: 16 GB LPDDR4X (3200 MHz)

connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

porte: 2x USB-C, 2x USB, 1x HDMI, 1x Uscita cuffie, microSD

speaker: 2x 1,5W con Dolby Atmos

webcam HD con otturatore privacy

batteria da 51 Wh

certificazione MIL-STD-810H

sistema operativo: Windows 11

dimensioni e peso: 359,8 x 237,8 x 18,9~19,4 mm, 1690 g

Tutti i nuovi modelli supportano gram Link 2.0 per semplificare la connettività tra i diversi sistemi operativi. Gli utenti possono condividere facilmente e rapidamente i contenuti e trasferire i file tra diverse tipologie di prodotti, tra cui gli smartphone con Android e iOS, e possono anche gestire le telefonate in arrivo direttamente dal laptop.

Prezzi e uscita dei notebook LG gram 2025

LG gram Book è già disponibile all’acquisto su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato di 769 euro. LG gram Pro (modello 16Z90TP-K.AD88D) e LG gram AI (modello 17Z90TL-G.AU88D) sono disponibili in preordine sullo shop online ufficiale a partire da oggi al prezzo di lancio di 2149 euro e 1999 euro (rispettivamente): durante il periodo di preordine è possibile approfittare di uno sconto del 10%.

Tutti gli altri modelli (16Z90TP-K.AA78D, 17Z90TL-G.AU75D, 16Z90TL-G.AU78D e 14Z90RU-G.AA58D) saranno disponibili in Italia da fine marzo 2025, sempre su LG Online Shop e presso i principali rivenditori.