Nel corso delle ultime ore, la compagnia Garmin ha presentato ufficialmente Tread 2, il suo nuovo navigatore GPS dedicato appositamente alla guida fuoristrada, con una resistenza maggiore rispetto ai navigatori più tradizionali: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Garmin Tread 2: mappe off-road, resistenza all’acqua e molto altro

Partiamo prima di tutto dallo schermo ultra-luminoso da 6 pollici di diagonale, che assicura così una buona visione in ogni condizione climatica, anche alla luce diretta del sole. Tra le funzionalità più interessanti troviamo la presenza della mappatura off-road, che grazie all’implementazione dei contenuti OpenStreetMap consente di avere accesso immediato ai percorsi su strade e sentieri non asfaltati dell’Europa, Africa e Medio Oriente, oltre a offrire percorsi che possono essere utilizzati in motoslitta in Svezia, Norvegia e Finlandia. Nei casi invece in cui si passi alla guida su strada asfaltata, il navigatore Tread 2 fa uso delle mappe City Navigator.

Collegando il proprio smartphone al navigatore Tread 2 con l’apposita app (scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store) è possibile ricevere aggiornamenti meteo in tempo reale, oltre a seguire eventualmente i percorsi dei propri amici grazie all’utilizzo della funzionalità Group Ride.

Nel caso in cui non si disponga di dati cellulari, è comunque possibile collegare al navigatore un dispositivo di comunicazione satellitare inReach SOS compatibile, che permetterà di rilevare la posizione in tempo reale o inviare messaggi di soccorso a Garmin Response in caso di eventuali emergenze.

Il nuovo navigatore firmato Garmin presenta una certificazione IP67 che ne garantisce la resistenza totale ad acqua e polvere, risultando così un buon alleato per la guida fuoristrada. A questo si aggiunge poi la possibilità di comandare facilmente il navigatore anche con i guanti, permettendone così la guida anche in motoslitta o su quad.

Se siete interessati ad acquistarlo, Garmin Tread 2 è disponibile sul sito ufficiale Garmin, e probabilmente a breve anche su Amazon Italia, ad un prezzo di listino di 699,99 euro. Per chi avesse bisogno di un ulteriore livello di comodità per i comandi, è infine possibile acquistare separatamente il controller da manubrio cablato, venduto separatamente a 149,99 euro, grazie al quale sarà possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione della mappa, controllare la musica e altro ancora attraverso dei semplici pulsanti.