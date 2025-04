Lo scorso 31 marzo, Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS 15.4 Sequoia su tutti i computer Mac supportati, un aggiornamento importante soprattutto perché ha introdotto il supporto della lingua italiana per la suite Apple Intelligence.

Oltre alle novità di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, tuttavia, l’aggiornamento ha portato con sé un’altra novità non pubblicizzata dal colosso di Cupertino: il team di sviluppo ha aggiornato Rosetta 2, migliorando il supporto a tante app e giochi Windows non precedentemente supportati.

Con macOS 15.4 Sequoia arriva un aggiornamento per Rosetta 2

Rosetta 2 è la seconda versione dell’emulatore software che Apple integra in macOS. Nello specifico, è la versione pensata in maniera specifica per i computer Mac spinti dai SoC proprietari della famiglia Apple Silicon.

In soldoni, questo emulatore permette ai computer Mac più moderni (architettura x64) di eseguire applicazioni originariamente sviluppate per i vecchi computer Mac che ruotavano attorno ai processori Intel (architettura x86). Il tutto funziona in background e in maniera “trasparente” per l’utente.

Sebbene alcune indiscrezioni suggeriscono che Apple abbia previsto di interrompere il supporto a Rosetta 2 nel corso del 2026, con l’aggiornamento a macOS 15.4 Sequoia è stato implementato un corposo aggiornamento per l’emulatore.

Nello specifico (via @jimmyjames_tech su X), Rosetta 2 ha guadagnato il supporto a due set di istruzioni legate a x86 che abilitano una maggiore compatibilità con applicazioni e giochi precedentemente non supportati:

BMI (Bit Manipulation Instructions)

F16C (Floating-point 16-bit Conversion)

Sembra che l’arrivo di queste novità abbia origine nella richiesta di un utente che, a novembre 2024 sul forum degli sviluppatori Apple, chiedeva al team di sviluppo di pareggiare alcuni miglioramenti che Microsoft ha apportato in quel periodo al proprio emulatore Prism (per l’esecuzione di app e giochi x86 su piattaforme x64 come lo Snapdragon X Elite di Qualcomm).

Con questi miglioramenti, Rosetta 2 è in grado di eseguire giochi precedentemente non supportati con il GPTK (Game Porting Toolkit, componente che sfrutta Wine per l’esecuzione di app Windows su sistemi operativi simili a Unix): tra i titoli rientrano Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, The Last of Us (Part II), Spider-Man II, Ghost of Tsushima e WWE 2K25.