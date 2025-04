Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe dare un vero e proprio scossone al già movimentato settore dei social network: Amazon, infatti, avrebbe deciso di provare ad acquistare TikTok.

Stando a quanto viene riportato da The New York Times, il colosso dell’e-commerce ha presentato un’offerta per acquisire il popolare social network a pochi giorni dal 5 aprile, giorno entro il quale deve cambiare la proprietà o andare incontro ad un ban negli Stati Uniti.

Ricordiamo, a tal proposito, che TikTok all’inizio di quest’anno è stato bannato dagli Stati Uniti, per poi ottenere una proroga dal neo Presidente Trump, in modo da consentire a ByteDance, la società proprietaria di questo social, di trovare un valido acquirente.

Amazon potrebbe acquistare TikTok

Secondo quanto viene riportato da The Wall Street Journal, la proposta di Amazon per l’acquisizione del social network, pur non essendo stata scartata a priori da ByteDance, pare non sia stata presa molto sul serio, anche se allo stato attuale non è possibile escludere che le trattative possano comunque andare avanti.

Sarebbe interessante scoprire quali potrebbero essere gli eventuali progetti di Amazon, già impegnata nel settore dello streaming di contenuti multimediali e che con TikTok potrebbe scendere in campo anche nei social network.

In queste ore il Presidente Donald Trump dovrebbe incontrare le parti interessate, anche al fine di valutare se possono esservi delle opportunità per completare la vendita del social network.

Proprio Trump, peraltro, si è detto certo che la scadenza del 5 aprile sarà rispettata e che entro quella data ByteDance dovrebbe avere trovato un compratore per TikTok.

Nelle ultime settimane anche altre entità si sono fatte avanti per provare a valutare la possibilità di acquistare la piattaforma social anche se, fino a questo momento, nessuna proposta ha portato ad un risultato concreto.

A questo punto sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro di TikTok negli Stati Uniti.