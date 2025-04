Molti automobilisti, specialmente quelli che percorrono frequentemente le autostrade, ricorderanno senza dubbio i primi tempi del Telepass, quando quel piccolo dispositivo grigio rappresentava essenzialmente la chiave per un passaggio più rapido ai caselli, un modo indubbiamente comodo per evitare code e pagamenti manuali.

Tuttavia, nel corso degli anni, quella che era nata come una soluzione focalizzata sul telepedaggio ha subito una trasformazione profonda e costante, evolvendosi in qualcosa di molto più ampio: un vero e proprio ecosistema integrato di servizi dedicati alla mobilità a 360 gradi, una piattaforma che, come sempre più utenti stanno scoprendo, semplifica notevolmente la gestione degli spostamenti quotidiani e non solo.

Nelle ultime ore, la società ha deciso di semplificare la propria offerta verso i clienti, annunciando il lancio di Telepass Sempre.

Telepass è il nuovo abbonamento tutto incluso dell’azienda

Telepass ha lanciato Telepass Sempre, un nuovo piano di abbonamento pensato per offrire un pacchetto completo di servizi legati alla mobilità con una tariffa fissa mensile; si tratta di una soluzione che mira a semplificare la vita degli automobilisti, integrando pedaggi, parcheggi e molto altro in un’unica offerta.

La società ha deciso di rendere disponibile un’offerta con oltre 20 servizi di mobilità urbana ed extraurbana allo stesso prezzo dell’offerta Base: si va dal classico pagamento del pedaggio autostradale, al servizio di pagamento delle strisce blu presente in oltre 360 località italiane, parcheggi convenzionati, Area C di Milano, traghetti per lo Stretto di Messina, fino al pagamento di carburante, della ricarica elettrica, del bollo e della revisione, oltre a skipass, treni, trasporto pubblico locale e sharing mobility.

Telepass Sempre punta ad ampliare la gamma di servizi senza aumentare in modo significativo il costo del canone, un dettaglio che potrebbe attirare soprattutto chi si muove spesso in città e utilizza più mezzi di trasporto; il nuovo piano in abbonamento ha un costo di 3,90 euro al mese per coloro che lo attiveranno entro il 31 marzo 2026. Per coloro che attiveranno l’offerta entro il 5 maggio prossimo venturo però, sono previsti 6 mesi di canone gratuito, il 50% di cashback sul pedaggio per 3 mesi fino a un massimo di 10 euro al mese per un totale di 25 euro (trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale).

Telepass ha saputo reinterpretare il proprio ruolo, passando da semplice fornitore di un servizio di telepedaggio a un partner completo per la mobilità degli italiani, questa trasformazione, basata sull’ampliamento costante dell’offerta e sull’integrazione tecnologica (soprattutto tramite l’app), risponde efficacemente alle esigenze di un mondo in cui muoversi richiede soluzioni sempre più flessibili, integrate e, soprattutto, comode. La sfida futura sarà mantenere questa leadership continuando a innovare e ad aggregare servizi che rendano la vita di chi si sposta ogni giorno un po’ più semplice.