La prima parte del 2024 è stata piuttosto movimentata per quanto riguarda il settore del pedaggio autostradale e Telepass, fino a poco tempo leader indiscussa, si è vista “assalita” dalla concorrenza.

Tra le aziende che hanno deciso di provare a conquistare una fetta di questo mercato vi è anche Hertz, che nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente in Italia il suo servizio PlatePass.

In Italia arriva PlatePass di Hertz

L’azienda specializzata nell’autonoleggio ha stretto un’apposita partnership con Verra Mobility Corporation (si occupa di soluzioni per la mobilità) per mettere a disposizione degli utenti italiani PlatePass, servizio che consentirà loro di pagare i pedaggi in modo elettronico.

Già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz di Bergamo, Genova, Milano e Torino, PlatePass viene presentato come un sistema capace di garantire il pagamento del pedaggio in modo veloce, semplice e, soprattutto, sicuro.

In seguito all’attivazione di PlatePass i clienti di Hertz potranno usare le corsie preferenziali con addebito elettronico del pedaggio, senza quindi la necessità di fermarsi per il pagamento e saltando le lunghe code, molto frequenti soprattutto nel periodo estivo.

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimiliano Archiapatti, AD di Hertz Italia e Vice President Operations Europe, il quale si è detto entusiasta di estendere la partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia, aggiungendo che “Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all’estero”.

Il servizio PlatePass di Hertz offre agli utenti una tariffa giornaliera all-inclusive e tutti i pedaggi inclusi, senza costi aggiuntivi dopo il noleggio. In sostanza, una volta presa l’auto e pagato il costo del noleggio, anche gli eventuali pedaggi saranno inclusi.