Telepass ha annunciato il lancio del servizio delle Vignette Elettroniche, che permetterà di acquistare direttamente tramite app i contrassegni elettronici che consentono di pagare il pedaggio su autostrade e strade extraeuropee dei Paesi europei che usano questa forma di pagamento come Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca.

Come viaggiare in tutta Europa con Telepass

Grazie alla novità ora presentata, i clienti Telepass possono viaggiare più comodamente in Europa. In alcuni Paesi come Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, infatti, i veicoli leggeri con Dispositivo Europeo possono già pagare il telepedaggio, mentre con l’inserimento in app della possibilità di acquistare le vignette elettroniche, la rete dei Paesi così serviti da Telepass si amplia ulteriormente, salendo a quota 9.

Insomma, una buona notizia per tutti quei clienti che desiderano godere della possibilità di spostarsi in giro per l’Europa in continuità di servizio, garantendo a Telepass il ruolo di pioniere dell’innovazione sulla mobilità, in grado di anticipare le esigenze dei clienti e assicurando l’oro un’offerta molto completa attraverso un numero sempre maggiore di diverse soluzioni.

Come funziona il servizio Vignette elettroniche Telepass

Il funzionamento del servizio Vignette elettroniche di Telepass è molto semplice. Prima di tutto, è bene rammentare come il servizio sia disponibile per tutti i clienti Telepass (Base, Plus, Easy, Pay per Use), e che ciascuno degli utenti può attivarlo seguendo questi passaggi:

aprire l’app Telepass;

accedere alla sezione Veicoli;

premere sui dettagli del proprio veicolo;

selezionare le proprie preferenze in base a Paese, durata e data di validità della Vignetta.

Una volta confermato l’acquisto, il contrassegno elettronico verrà inviato via e-mail e risulterà essere visibile nell’apposita sezione dell’App.

Si consideri che la Vignetta elettronica non deve essere incollata, poiché collegata alla targa. Non è necessario portare con sé una ricevuta.

