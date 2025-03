Chi tra voi ha qualche hanno sulle spalle potrebbe seguire con interesse tutto ciò che ruota intorno al mondo del retrogaming, in questo contesto qualcuno potrebbe essere in attesa di un lancio da parte di Retro Games Ltd., azienda nota per aver riportato in vita iconici sistemi informatici del passato come il C64 Mini, il Vic20 Mini e l’A500 Mini, e che ora si trova nuovamente al centro dell’attenzione degli appassionati del settore.

La società aveva promesso il lancio dell’A500 Maxi, una replica a grandezza naturale dell’Amiga 500 per il primo trimestre di quest’anno; tuttavia, la nuova console non arriverà sul mercato nei tempi previsti e ora sappiamo il perché.

Retro Games svela il motivo del ritardo per la replica dell’Amiga 500

Sembra che le motivazioni dietro al ritardo dell’Amiga 500 siano riconducibili, come spesso accade, ad alcune controversie di tipo legale; è la stessa società a spiegare agli utenti i motivi del ritardo, lasciandosi scappare anche qualche anticipazione:

Come tutti sanno, è da tempo nostra intenzione pubblicare un sequel full-size di THE A500 mini nel primo trimestre del 2025. Nonostante i grandi sforzi del nostro team e dei nostri partner, purtroppo ciò non sarà possibile entro quella tempistica.

Sfortunatamente, le controversie legali in corso tra Hyperion Entertainment e le parti Amiga ci stanno impedendo di procedere con la produzione. Molti di voi nella “scena Amiga” ricorderanno che Hyperion ha avviato un’azione legale contro le parti Amiga nel 2018 e nel 2019 hanno persino tentato, senza successo, di contestare l’uscita di THE A500 Mini, nonostante tale interferenza fosse una “azione proibita da Hyperion” ai sensi del loro accordo transattivo del 2009.

I nostri amici di Amiga e Cloanto, che ci hanno supportato durante lo sviluppo di THEC64, THEVIC20 e THE A500 mini, hanno lavorato instancabilmente per risolvere il problema il più rapidamente possibile. Tuttavia, i nostri partner di produzione e vendita al dettaglio hanno scelto di posticipare l’uscita della nostra macchina full-size fino a quando la situazione legale non sarà completamente risolta. Apprezziamo la delusione e la frustrazione che questi ritardi causano, ma sfortunatamente la situazione è completamente al di fuori del nostro controllo.

Nel prossimo futuro, condivideremo maggiori dettagli sulla macchina stessa, tra cui immagini, caratteristiche e line-up software, tra cui un nuovissimo gioco che farà il suo debutto sulla macchina. Pubblicheremo anche una data di rilascio rivista che sarà il prima possibile.

Grazie per la vostra continua pazienza e il vostro supporto. Sappiamo che siete frustrati quanto noi. Sebbene questi problemi legali non ci riguardino direttamente, hanno ovviamente un effetto su ciò che facciamo. Tutti stanno lavorando duramente per risolvere questi problemi il più rapidamente possibile e crediamo che una soluzione sia in vista.

Alla luce dei continui ritardi, riteniamo sia giusto informarvi che la macchina si chiamerà….

‘THE A1200*’

Come potete notare dunque, Retro Games non è certo intenzionata ad abbandonare il progetto, ma la società avrà semplicemente bisogno di un po’ più di tempo affinché la causa in corso volga al termine. Oltre a fornire una spiegazione del ritardo, la società si lascia scappare una nuova notizia, ovvero il futuro arrivo di una nuova Amiga 1200; non è chiaro al momento se il modello in questione sostituirà l’Amiga 500 attesa dai fan, o se i due dispositivi verranno lanciati insieme sul mercato. Non ci resta che attendere pazientemente per saperne di più.