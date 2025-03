Il prossimo 30 maggio il noto franchise di Formula 1 di Codemasters si arricchirà di un altro probabile successo: F1 25 si appresta infatti a sbarcare sugli store videoludici di tutto il mondo e, questa volta, portando in dote una novità che potrebbe far molto felici gli appassionati delle quattro ruote.

Anche se EA è stata particolarmente prudente nel condividere dettagli in tal senso, è certo l’aggiornamento del motore proprietario EGO, che ha permesso ai tracciati di Formula 1 del nuovo gioco di avere un aspetto molto più realistico e attinente alla realtà grazie all’uso della tecnologia LiDAR, una rilevazione 3D ad alta risoluzione che, in virtù di alcuni sofisticati sensori, ha permesso ai circuiti del videogioco di essere prossimi alla rappresentazione reale 1:1.

Se tutto ciò fosse vero, si tratterebbe di un passo in avanti notevole nell’accuratezza del prodotto finito. La tecnologia LiDAR che EA avrebbe usato è infatti la stessa che viene fruita dai veicoli a guida autonoma per mappare in tempo reale l’ambiente circostante e gli oggetti intercettati sul percorso.

Quando sarà disponibile F1 25

Come anticipato, F1 25 sarà disponibile per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il prossimo 30 maggio. Il gioco è attualmente in pre-ordine sul sito ea.com con 3 giorni di accesso anticipato, livrea F1 75, tuta, guanti e altri accessori ispirati dalle celebrazioni del 75° compleanno del Campionato Mondiale di Formula 1.

Nell’edizione 2025, il titolo presenta il ritorno della modalità storia Braking Point, con il team Konnersport che ora lotta per vincere il mondiale, anche se un grave evento getterà i protagonisti nel caos. La modalità può contare sulla presenza di diverse impostazioni di difficoltà tra le quali il giocatore potrà trovare quella di maggiore gradimento, confermando che il titolo è aperto sia ai principianti che agli esperti della serie.

Viene inoltre aggiornata la modalità My Team, nella quale i giocatori saranno anche proprietari della loro squadra di Formula 1, con nuove responsabilità gestionali.