Meta ha presentato i Ray-Ban Meta Smart Glasses a ottobre 2023 come occhiali intelligenti che puntano sulla musica per la maggior parte delle persone e sui video per i creatori di contenuti.

I principali obiettivi del prodotto sono sostituire le cuffie con microfono grazie a un sistema audio personale e offrire la possibilità di fare foto e video di qualità a mani libere.

Ora sembra che Meta stia lavorando per aggiungere dei display ai suoi occhiali intelligenti Ray-Ban. Ecco cosa sappiamo in merito.

Gli occhiali Ray-Ban Meta potrebbero integrare dei piccoli display

Citando persone a conoscenza dei piani di Meta, un rapporto del Financial Times riferisce che l’azienda di Mark Zuckerberg sarebbe intenzionata a integrare degli schermi nel dispositivo indossabile già l’anno prossimo.

Secondo quanto riferito gli schermi sarebbero di piccole dimensioni e verrebbero probabilmente utilizzati per visualizzare notifiche o risposte dall’assistente virtuale AI di Meta.

Questi presunti nuovi occhiali Ray-Ban Meta verrebbero rilasciati potenzialmente nella seconda metà del 2025, ma inizialmente non si tratterebbe di un dispositivo di realtà mista.

Gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta Smart Glasses si sono rivelati un successo inaspettato per Meta. Innanzitutto si possono indossare senza apparire ridicoli, inoltre quello che fanno lo fanno bene.

La settimana scorsa Meta ha annunciato l’arrivo di traduzioni in tempo reale, Shazam e altre novità per i suoi occhiali smart, quindi aggiungere dei display potrebbe essere il passo successivo per rendere il prodotto ancora più appetibile.