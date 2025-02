A margine dell’evento con cui ieri Zepp Health ha annunciato Amazfit Active 2 e Zepp OS 4.5, sono state fornite anche le informazioni relative a un nuovo smartwatch che dovrebbe arrivare sui mercati internazionali nel mese di aprile. Parliamo di Amazfit Bip 6, il nuovo dispositivo della linea più economica del brand che nel tempo è diventata sempre più importante e performante, tanto da includere numerose funzioni presenti nei modelli più evoluti di Zepp.

Il design è sostanzialmente immutato, ricorda quello di Apple Watch con uno schermo rettangolare, ma le similitudini finiscono qui. Autonomia e prezzo lo rendono decisamente più appetibile per chi cerca un dispositivo smart al punto giusto ma con un prezzo appetibile. Zepp non si è ancora sbilanciata, ma se Amazfit Active 2 è in vendita a 99 euro, è probabile che il prezzo di vendita di questo Amazfit Bip 6 sia ancora più accattivante.

Caratteristiche di Amazfit Bip 6

In attesa di conoscere maggiori dettagli, che Zepp non mancherà di condividere in occasione della commercializzazione, vediamo di scoprire la scheda tecnica di Amazfit Bip 6. Si parte da uno schermo AMOLED da 1,97 pollici, con risoluzione di 390 x 450 pixel (32 ppi) protetto da un vetro temperato 2.5D con trattamento oleofobico.

Il cuore del sistema è come sempre il sensore biometrico BioTracker PPG presente su molti smartwatch Amazfit, supportato da accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luce ambientale, mentre per quanto riguarda la connettività è presente il solo supporto al Bluetooth 5.2 per il collegamento con lo smartphone ed eventuali accessori. Sono presenti sia un altoparlante che lo speaker oltre a un motore di vibrazione per feedback tattili, promemoria e sveglie.

Amazfit Bip 6 dispone di un frame realizzato in alluminio, con cassa in polimero rinforzato con fibre, due tasti laterali e resiste alle immersioni fino a 5 atmosfere, così da poterlo utilizzare anche per gli sport acquatici senza alcun problema. Il cinturino è realizzato i silicone liquido e ha una larghezza di 22 millimetri, facile quindi da sostituire con altre cinturini per cambiare look molto rapidamente. Le dimensioni del solo corpo sono di 46,3 x 40,2 x 10,45 millimetri per un peso di soli 27,9 grammi. Quattro le colorazioni tra cui scegliere, Black, Charcoal, Soft Grass e Red.

Ottima l’autonomia dichiarata, grazie a una batteria da 340 mAh. Zepp afferma che è possibile raggiungere i 14 giorni, anche se ovviamente si tratta di un dato che può cambiare a seconda del tipo di utilizzo, inclusa l’attivazione della modalità always-on display.

Dal punto di vista software Zepp non ha comunicato la versione utilizzata sul dispositivo ma possiamo dare per scontata la presenza di Zepp OS 4.5, lanciato con Amazfit Active 2, visto che dovremo attendere ancora qualche settimana per l’arrivo sul mercato. Le funzioni sono sostanzialmente quelle che siamo abituati a trovare sugli smartwatch Amazfit, con monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno, tracciamento di oltre 140 diverse modalità sportive con la capacità di riconoscere automaticamente 25 diverse tipologie di attività fisica, avviando il tracciamento senza che l’utente debba intervenire.

È presente un ricevitore GPS, con supporto a cinque diversi sistemi di posizionamento, per avere una traccia precisa e affidabile dei percorsi seguiti e sarà possibile scaricare le mappe direttamente su Amazfit Bip 6 per attivare la navigazione offline e ricevere indicazioni turn-by-turn, indispensabili per esplorare nuovi percorsi senza temere di perdersi. Non manca Zepp Flow, l’assistente vocale coadiuvato dall’intelligenza artificiale che permette di modificare i parametri dello smartwatch senza toccarlo, ricevere informazioni sulle funzioni vitali e ottenere risposte a tantissime domande.

Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire quale sarà il prezzo di vendita di Amazfit Bip 6 e quando inizieranno le vendite.