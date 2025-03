Dopo anni di attesa e con un curioso retroscena alle spalle, NVIDIA ha finalmente reso disponibile G-Assist, il suo assistente IA pensato per ottimizzare l’esperienza gaming su PC con GPU RTX. Alcuni tra voi potrebbero ricordare che, nel lontano 2017, l’azienda aveva presentato G-Assist come un pesce d’aprile; lo scorso anno poi in occasione del Computex lo aveva svelato in anteprima, oggi invece, il progetto diventa realtà, offrendo funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni di gioco e semplificare la gestione del sistema.

G-Assist è il nuovo assistente IA per il gaming di NVIDIA

G-Assist si presenta come un vero e proprio compagno digitale per i gamer, capace di rispondere a domande, ottimizzare le impostazioni grafiche e analizzare le prestazioni del sistema in tempo reale; il tutto avviene attraverso un’interfaccia intuitiva, accessibile sia tramite comandi testuali che vocali.

Tra le principali funzionalità troviamo:

Ottimizzazione automatica delle impostazioni di gioco -> G-Assist è in grado di analizzare il titolo in esecuzione e suggerire la configurazione grafica ottimale in base all’hardware a disposizione.

-> G-Assist è in grado di analizzare il titolo in esecuzione e suggerire la configurazione grafica ottimale in base all’hardware a disposizione. Monitoraggio delle performance -> l’assistente può controllare il frame rate, la temperatura della GPU e il consumo energetico, offrendo suggerimenti per migliorare le prestazioni.

-> l’assistente può controllare il frame rate, la temperatura della GPU e il consumo energetico, offrendo suggerimenti per migliorare le prestazioni. Controllo dell’illuminazione RGB -> per chi utilizza periferiche compatibili, G-Assist permette di modificare colori ed effetti luminosi in tempo reale.

-> per chi utilizza periferiche compatibili, G-Assist permette di modificare colori ed effetti luminosi in tempo reale. Supporto tecnico e informazioni sui giochi -> basta chiedere, ad esempio, “Come funziona il DLSS Frame Generation?” per ottenere una risposta dettagliata, con spiegazioni e consigli pratici.

Per utilizzare G-Assist è necessario disporre di una scheda video NVIDIA RTX di ultima generazione, nello specifico l’assistente IA è compatibile con le GPU desktop delle serie RTX 30, RTX 40 e RTX 50, a patto che abbiano almeno 12 GB di VRAM. Il modello linguistico alla base di G-Assist è eseguito in locale e richiede circa 10 GB di spazio su disco, garantendo così un funzionamento rapido senza necessità di connessione costante ai server NVIDIA.

G-Assist è disponibile come aggiornamento opzionale all’interno dell’app NVIDIA, update che introduce anche altre migliorie, tra cui nuove opzioni di override DLSS e strumenti avanzati per la regolazione del display; per attivarlo, basta aggiornare l’app NVIDIA all’ultima versione e seguire le indicazioni nella sezione dedicata a G-Assist.

NVIDIA sta portando il gaming su PC a un livello sempre più intelligente e automatizzato, non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà questa nuova tecnologia.