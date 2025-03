Dopo gli annunci di ieri relativi alle GPU Next-Gen per l’Intelligenza Artificiale, tra cui Blackwell Ultra, NVIDIA torna ancora protagonista della “cronaca tecnologica” per una notizia che di sicuro farà felici gli utenti consumer e in particolare i gamer.

Stando a quanto rilevato e prontamente segnalato dai colleghi di videocardz, il produttore statunitense ha ridotto il prezzo MSRP delle schede grafiche GeForce RTX 50 Founders Edition nel continente europeo. Precisiamo che l’azienda non ha diramato alcun comunicato stampa ufficiale, tuttavia diverse fonti hanno ripreso la notizia, confermata successivamente dalla stessa NVIDIA. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e soprattutto quanto calano la nuove GPU NVIDIA.

NVIDIA riduce il prezzo delle GeForce RTX 5090, 5080 e 5070 Fonders Edition

Senza fare troppi giri di parole, in questi casi abbastanza superflui, NVIDIA ha praticato un taglio di prezzo delle schede grafiche della famiglia GeForce RTX 50, ovvero per i tre modelli Founders Edition di GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070.

Da questo elenco manca ovviamente la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, prodotta e distribuita esclusivamente dai partner e per questo con un prezzo MSRP rimasto invariato. Questa riduzione interessa tutto il mercato europeo e anche l’Italia; nel nostro Paese infatti le tre schede NVIDIA costano ora il 5% in meno, non uno sproposito potremmo dire, ma sicuramente un “aggiustamento” benvenuto.

Le motivazioni dietro questa revisione non sono di carattere aziendale o strategico, potremmo dire invece “fiscale”. NVIDIA infatti si sarebbe solo adeguata al rapporto EURO/Dollaro che, almeno negli ultimi due mesi, ha visto rafforzare sensibilmente la moneta europea su quella americana.

NVIDIA GeForce RTX 50 Founders Edition: ecco i nuovi prezzi, ma la disponibilità?

Ribadendo che il prezzo delle GeForce RTX 50 Blackwell alla fine non è stato stravolto, a seguire riportiamo i nuovi prezzi di listino confrontati con quelli in voga fino a qualche giorno fa. Prima di procedere però, teniamo a ribadire che questa mossa di NVIDIA non è strategica e non andrà, purtroppo, a impattare sulla disponibilità delle nuove schede grafiche RTX 50. Come al solito terremo monitorata la situazione, soprattutto riguardo la disponibilità dei modelli Founders Edition che, dati alla mano, ancora non hanno visto l’entrata in scena della GeForce RTX 5070, rinviata ricordiamo a fine marzo e al momento non disponibile.

Nuovi prezzi delle NVIDIA GeForce RTX 50 Founders Edition