Il fascino del retrogaming continua a trovare nuove forme di espressione, e questa volta Atari ha deciso di sorprendere i nostalgici (e non solo) con un’idea decisamente originale: Atari 2600 My Play Watch, un orologio che consente di giocare ai classici intramontabili direttamente sul proprio polso. Annunciato ufficialmente in questi giorni, il dispositivo rappresenta un connubio tra tecnologia moderna e design ispirato all’iconica console Atari 2600, con un tocco di nostalgia che farà breccia nel cuore degli appassionati.

Atari 2600 My Play Watch è una mini console da polso

L’Atari 2600 My Play Watch non è un semplice smartwatch, bensì un dispositivo standalone progettato per offrire un’esperienza di gioco vintage in mobilità; dotato di uno schermo touchscreen da 2,02 pollici, l’orologio consente di giocare a quattro titoli classici direttamente dal display: Pong, Super Breakout, Centipede e Missile Command. Per il controllo, gli utenti potranno utilizzare sia il touchscreen che la corona laterale, richiamando l’esperienza originale dell’Atari 2600.

Oltre alla componente videoludica, l’Atari 2600 My Play Watch include alcune funzionalità base legate alla salute e al fitness, nello specifico troviamo un contapassi, la misurazione delle calorie bruciate e il monitoraggio della frequenza cardiaca, il che lo rende un prodotto interessante non solo per i gamer nostalgici, ma anche per chi cerca un dispositivo con funzionalità basilari di tracking del benessere.

Tuttavia, è bene precisare che, a differenza di molti smartwatch attuali, non dispone di connettività Bluetooth o Wi-Fi, il che significa che non sarà possibile ricevere notifiche o sincronizzarlo con uno smartphone.

L’Atari 2600 My Play Watch è già disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale di Atari al prezzo di 79,99 dollari, con le prime spedizioni previste a partire dal 10 giugno 2025; un prezzo che lo colloca in una fascia accessibile, considerata l’originalità del prodotto e il suo valore collezionistico.

Se da un lato potrebbe non essere un’alternativa agli smartwatch più avanzati presenti sul mercato, dall’altro l’Atari 2600 My Play Watch è senza dubbio un gadget unico per gli amanti del retrogaming e per chi desidera portare con sé un pezzo della storia videoludica. La possibilità di giocare ai grandi classici di Atari direttamente dal polso, unita al design vintage e alla semplicità d’uso, lo rendono un dispositivo interessante per chi vuole rivivere i fasti del passato in un formato innovativo.