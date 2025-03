Sebbene manchino ancora diversi mesi al lancio della serie iPhone 17, il mondo della tecnologia corre veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se in Rete si parli già della generazione successiva, ossia iPhone 18.

In particolare, ad occuparsi degli iPhone che Apple dovrebbe lanciare nella parte finale del 2026 è stato il popolare analista Ming-Chi Kuo, che su X ha ribadito una previsione già fatta diversi mesi fa e relativa al processore che il colosso di Cupertino dovrebbe usare sulla prossima generazione del melafonino.

Cosa sappiamo del processore della serie iPhone 18

A dire di Ming-Chi Kuo, per la serie iPhone 18 il team di Apple ha in programma di usare un processore Apple A20 realizzato con la tecnologia a 2 nm di TSMC, soluzione che pare sia già ritenuta piuttosto affidabile (già tre mesi fa la resa era del 60-70% e adesso è certamente più elevata).

Per quanto riguarda la serie iPhone 17, il colosso di Cupertino dovrebbe avere optato per una CPU realizzata con un processo produttivo N3P (la terza generazione della tecnologia a 3 nm di TSMC), che dovrebbe garantire soltanto miglioramenti marginali in termini di prestazioni ed efficienza rispetto alla precedente versione.

Diverso è il discorso per le CPU che saranno realizzate con tecnologia a 2 nm che, a dire di TSMC, saranno in grado di garantire un aumento delle prestazioni di circa il 15% consumando lo stesso quantitativo di energia.

Al momento non è chiaro se anche la famiglia di chip Apple M6 del 2026 per Mac adotterà la tecnologia a 2 nm ma è probabile che alla fine il colosso di Cupertino opterà per questa soluzione.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più su iPhone 18.