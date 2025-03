Acer amplia la sua gamma di prodotti Chromebook e annuncia ben sette nuovi dispositivi: si tratta di sei laptop Chromebook Plus e di un nuovo versatile Chromebook detachable, tutti equipaggiati con processori ad alte prestazioni e con funzionalità e app basate sull’intelligenza artificiale. Scopriamoli più da vicino, con tanto di prezzi e disponibilità per il mercato italiano.

Acer presenta sei nuovi Chromebook Plus e Chromebook Tab 311

I nuovi prodotti Acer sono studiati per stupire per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. I modelli Acer Chromebook Plus e Chromebook Plus Enterprise puntano a un’ampia gamma di utenti, dagli appassionati di tecnologia ai giovani professionisti, dagli studenti agli insegnanti: secondo le parole del produttore, risultano l’ideale per tutti quelli che desiderano soluzioni affidabili e performanti a un prezzo contenuto.

Tutti i modelli integrano l’intelligenza artificiale di Google e secondo i dati propongono il doppio della velocità, il doppio della memoria e il doppio dello spazio di archiviazione rispetto ai diretti predecessori. Tra le funzioni IA presenti abbiamo Aiutami a leggere, la modifica delle foto, la possibilità di riassumere i contenuti, creare bozze di testo, immagini e tanto altro.

Acer offre display WUXGA 16:10 con luminosità di 300 nit e rivestimento antiriflesso, e per chi lo desidera ci sono anche le opzioni touchscreen. Non mancano tasto di inserimento rapido, tastiera retroilluminata (opzionale), connettività 4G LTE, sensore di impronte digitali integrato, doppia porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, doppia porta USB 3.2 Gen 1 Type-A e porta HDMI. Tutti i nuovi modelli propongono un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria interna (SSD NVMe).

I nuovi notebook Chromebook Plus di Acer offrono una connettività Wi-Fi 7 con velocità fino a 5,8 Gbps, latenza inferiore ai 2 ms e maggiore affidabilità rispetto alle precedenti versioni. Per le comunicazioni entra in gioco il sistema a triplo microfono con tecnologia beamforming studiata per catturare con precisione la voce, eliminando i rumori di fondo e garantendo una maggiore chiarezza. L’esperienza multimediale viene arricchita da DTS Audio e dalla tecnologia TNR di Acer, che rileva e corregge i pixel “rumorosi” per offrire una nitidezza superiore a livello visivo.

Acer Chromebook Plus 514 offre il processore Intel Core 3 N355 o Intel Core 7, con display WUXGA da 14 pollici, webcam Full-HD e fino a 17 ore di autonomia. Acer Chromebook Plus 516 è equipaggiato con processori fino a Intel Core 7, display WUXGA da 16 pollici e webcam Full-HD. Con il loro acquisto i clienti hanno diritto a 12 mesi di Gemini Advanced, 2 TB di spazio di archiviazione cloud e l’integrazione completa di Gemini nella app Google (grazie al piano Google One AI Premium). Per le aziende ci sono le versioni Enterprise, tutte con certificazioni TCO 10.0 e EPEAT Gold. Ogni modello soddisfa gli standard di durabilità militari MIL-STD-810H.

Specifiche tecniche di Acer Chromebook Plus 514: display IPS 16:10 da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1200, luminosità di 300 nit e touch (opzionale)

con risoluzione 1920 x 1200, luminosità di 300 nit e touch (opzionale) processore Intel Core 3 N355 (modelli CB514-6H/CB514-6HT) o Intel Core 7 (modelli CB514-5H/ CB514-5HT), con Intel Iris Xe

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di SSD PCIe Gen 4

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, LTE (opzionale)

porte: 2x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 con HDCP, jack audio da 3,5 mm

batteria da 53 Wh

sistema operativo: ChromeOS

dimensioni e peso: 315 x 227,6 x 17,95/18,5 mm, 1,4 kg (CB514-6H/CB514-6HT) 316,4 x 226,5 x 18,35, 1,55 kg (CB514-5H/ CB514-5HT)



Specifiche tecniche di Acer Chromebook Plus 516: display IPS 16:10 da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200, luminosità di 350 nit e touch (opzionale)

con risoluzione 1920 x 1200, luminosità di 350 nit e touch (opzionale) processore fino a Intel Core 7, con Intel Iris Xe

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di SSD PCIe Gen 4 NVMe

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

porte: 2x USB Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 con HDCP, jack audio da 3,5 mm

batteria da 53 Wh

sistema operativo: ChromeOS

dimensioni e peso: 358,9 x 253,1 x 18,9/19,25 mm, 1,7 kg

Acer Chromebook Tab 311 è un detachable progettato per accompagnare gli utenti nell’arco dell’intera giornata. Alimentato da un processore MediaTek Kompanio 520, offre fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 2 TB attraverso lo slot microSD. Il display è un IPS da 10,95 pollici a risoluzione WUXGA (1920 x 1200) con pannello touch in-cell, 60 Hz di refresh rate e compatibilità alla penna stilo USI 2.0 agganciabile. È affiancato da doppi altoparlanti.

Il nuovo modello è progettato per risultare resistente e al contempo portatile: ha uno spessore di 9,05 mm e un peso di circa 1 kg (610 g per il tablet e 415 g per tastiera/custodia), e può vantare la certificazione MIL-STD-810H. La batteria arriva a 8000 mAh e può fornire fino a 10 ore di autonomia. A disposizione una fotocamera frontale da 2 MP e una fotocamera posteriore da 5 MP con autofocus, oltre a connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e 4G LTE (opzionale).

Chromebook Tab 311 viene venduto con penna, tastiera folio e custodia portfolio con supporto multi-angolo regolabile. Inclusi con l’acquisto 3 mesi di Gemini Advanced e 2 TB di spazio di archiviazione cloud con Google One AI Premium. Viene proposto anche con funzionalità di gestione dispositivi per aziende o scuole.

Prezzi e disponibilità in Italia dei nuovi Chromebook Acer

Tutte le novità nominate qui sopra saranno disponibili all’acquisto in Italia nei prossimi mesi. Più in particolare, Acer Chromebook Plus 516 e Acer Chromebook Plus Enterprise 516 saranno acquistabili da maggio 2025, Acer Chromebook Plus 514 (sia con Intel Core 3 sia con Intel Core 7) e Acer Chromebook Plus Enterprise 514 (sia con Intel Core 3 sia con Intel Core 7) saranno disponibili da giugno 2025, mentre per Acer Chromebook Tab 311 Detachable sarà necessario attendere il mese di luglio 2025.

Questi i prezzi consigliati per il nostro Paese: